Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева

Погибшего в Запорожской области после удара ВСУ военного корреспондента Ивана Зуева похоронят на родине в Тюмени, сообщил в эфире телеканала «Россия-1» генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его словам, для всего коллектива — это огромная потеря.

Похоронен он будет именно в Тюмени. Для всего коллектива это огромная потеря. И надо сказать, что это уже третий военный корреспондент, которого убивают в Донбассе. Стенин, Журавлев и вот Ваня Зуев. Он был абсолютно безотказен, бесстрашен, прекрасно писал. Литературно одаренный человек, мужественный, — сказал Киселев.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении добиваться международной правовой оценки убийства российского журналиста. Она направила соответствующие обращения в ЮНЕСКО, ОБСЕ и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, потребовав осудить преступление украинских властей.

Вместе с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил соболезнования родным погибшего военкора и пожелал выздоровления его коллеге Юрию Войткевичу. Представитель Кремля назвал гибель журналиста трагическим событием.