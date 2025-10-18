В ОБСЕ отреагировали на гибель российского военкора на Украине Представитель ОБСЕ принес соболезнования семье убитого на Украине военкора Зуева

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Брату выразил сожаление в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, и выразил соболезнования его семье. В посте в соцсети Х Брату подчеркнул, что сообщения о смерти Зуева и ранении его коллеги Юрия Войткевича напоминают «об ужасных человеческих потерях» в ходе конфликта на Украине.

Брату заявил, что пока неясно, были ли Зуев и Войткевич атакованы непосредственно как журналисты и были ли они в момент нападения одеты в опознавательные жилеты для прессы. Он пожелал раненому военкору скорейшего выздоровления.

Международное гуманитарное право четко устанавливает, что журналисты, работающие в зоне боевых действий, должны считаться гражданскими лицами и как таковые должны быть под защитой, — написал представитель ОБСЕ.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Зуев работал в агентстве с апреля 2023 года. Его профессионализм был отмечен благодарностью президента России Владимира Путина.