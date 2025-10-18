Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 16:09

В ОБСЕ отреагировали на гибель российского военкора на Украине

Представитель ОБСЕ принес соболезнования семье убитого на Украине военкора Зуева

Конвой ОБСЕ Конвой ОБСЕ Фото: osce.org

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ, посол Ян Брату выразил сожаление в связи с гибелью военкора РИА Новости Ивана Зуева, ставшего жертвой атаки украинского беспилотника, и выразил соболезнования его семье. В посте в соцсети Х Брату подчеркнул, что сообщения о смерти Зуева и ранении его коллеги Юрия Войткевича напоминают «об ужасных человеческих потерях» в ходе конфликта на Украине.

Брату заявил, что пока неясно, были ли Зуев и Войткевич атакованы непосредственно как журналисты и были ли они в момент нападения одеты в опознавательные жилеты для прессы. Он пожелал раненому военкору скорейшего выздоровления.

Международное гуманитарное право четко устанавливает, что журналисты, работающие в зоне боевых действий, должны считаться гражданскими лицами и как таковые должны быть под защитой, — написал представитель ОБСЕ.

Военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания. Зуев работал в агентстве с апреля 2023 года. Его профессионализм был отмечен благодарностью президента России Владимира Путина.

журналисты
Украина
ОБСЕ
военкоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
России предрекли скорую победу в украинском конфликте
В Совфеде рассказали, как Путин относится к Зеленскому на самом деле
Мерц рассказал, что ему сообщил Зеленский после встречи с Трампом
Рецепт мясных ежиков с рисом и подливой на сковороде: домашние в восторге!
ДТП с фурой в Серпухове унесло жизни трех человек
Гибель «валькирии» ВСУ и сладкий плен: новости СВО на вечер 18 октября
Жители Аляски оценили идею строительства тоннеля из России
МИД России указал на важную деталь в антиколониальной резолюции
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Ветераны ВОВ помогали монахине прятать машину от украинских дронов
На Солнце зафиксировали пятую вспышку класса М за сутки
Глава Мокроорловской администрации был ранен при атаке ВСУ
Россиянин получил срок за финансирование террористов
Стал известен победитель в матче «Акрона» и «Нижнего Новгорода» в РПЛ
Жители Вены вышли на демонстрацию против конфликта ЕС с Россией
Выдворяемые из Латвии россияне получили заманчивое предложение
Стало известно, как сильно вырастет стоимость вина в России
На Гавайях произошло мощное извержение вулкана
«Извини, брателло»: Медведев уличил Трампа в хитрой игре в Tomahawk
В Крыму разыскивают вандалов, которые травят ядом зеленые насаждения
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.