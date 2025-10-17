Погиб военкор Иван Зуев: что с ним случилось, подробности, ответ России

Российский военный журналист Иван Зуев погиб в зоне СВО. Когда это произошло, что с ним случилось, как ответит Россия, что о нем говорят коллеги?

Что известно о гибели военкора Ивана Зуева, что с ним случилось

Вечером 16 октября военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении редакционного задания, ему было 39 лет.

Коллега Зуева журналист Юрий Войткевич получил ранение. Его состояние описывается как тяжелое, но без угрозы для жизни.

Сообщается, что Зуев вместе с коллегой попали под удар беспилотника ВСУ. Точное место гибели в Запорожской области не называется.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев выразил соболезнования близким погибшего. Он напомнил, что в 2014 году в Донбассе погиб журналист РИА Новости Андрей Стенин, в 2023-м в Запорожской области погиб военкор Ростислав Журавлев.

Военные корреспонденты российских СМИ регулярно становятся целью ВСУ: так, в июне 2024 года под Угледаром погиб корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги, в августе под удар попал известный военкор Евгений Поддубный, в марте 2025-го погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Никита Цицаги Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как реагирует Россия на убийство журналиста, официальные заявления

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования близким и коллегам Зуева, добавив: «Киевские террористы убивают журналистов при попустительстве со стороны так называемых цивилизованных стран». Дипмиссия РФ при ЮНЕСКО призвала организацию осудить атаку на российских журналистов.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник подчеркнул, что Россия достанет всех причастных к убийству Ивана Зуева и они «понесут наказание либо в военной форме, либо в судебно-правовой».

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным Зуева.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал удар по журналистам «попыткой заставить замолчать людей, говорящих и показывающих правду о происходящем на фронте».

Представители Запорожской АЭС назвали журналистов «голосом и щитом» атомной станции.

«Они до последнего стояли на защите информационной безопасности Запорожской АЭС, рассказывая миру о том, что здесь происходит на самом деле», — объявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в связи с ударом по российским журналистам.

Убийство российского журналиста осудили также в Китае, с заявлением выступил пресс-секретарь МИД КНР Линь Цзянь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кем был военкор Иван Зуев, как его вспоминают коллеги

Иван Зуев родился 28 мая 1986 года в Новосибирске. В журналистику пришел в 2008 году, в 2014 и 2018 годах был в командировках в Донбассе.

События в зоне СВО Зуев освещал с начала 2022 года, сначала в агентстве Sputnik, после чего перешел в РИА Новости. В 2024 году Зуев в качестве корреспондента дипломатической редакции получил премию за освещение деятельности СК на войне. Журналист много времени проводил на передовых позициях, попадал под обстрелы и атаки БПЛА. В марте 2025 года Зуеву была объявлена президентская благодарность за профессиональную работу.

«Всегда Иван искал возможность быть в первых рядах и показать все так, как оно есть на самом деле», — отметил глава проекта WarGonzo Семен Пегов.

Журналист Александр Черных заявил, что Зуев «остался на войне человеком и ни капельки не ожесточился».

«Ваня ненавидел войну больше всех, кого я знаю. И не только боевые действия в прямом смысле — бомбы, дроны, убийства, разрушения, — но и то, что война делает с далекими от фронта людьми. С теми, кто никогда не брал оружие в руки, не сидел в укрытии, но говорит или пишет в соцсетях такое, что и военные себе не позволяют», — отметил Черных.

