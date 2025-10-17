Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:57

СК возбудил дело после гибели военкора РИА Новости

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева в Запорожской области, сообщили в пресс-службе ведомства. Расследование проводится по статьям об убийстве и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105, ст. 144 УК РФ <…> по факту гибели журналиста Ивана Зуева и ранения его коллеги Юрия Войткевича, — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что украинские военные не в первый раз атаковали российских журналистов, освещающих события спецоперации. Сейчас следствие разыскивает виновных, чтобы привлечь их к ответственности. Зуев погиб 16 октября при выполнении редакционного задания — его атаковал украинский беспилотник.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о намерении привлечь к ответственности украинского главу Владимира Зеленского и его окружение за гибель Зуева. Дипломат объявил о планах обратиться в международные организации, однако усомнился в их результативности.

