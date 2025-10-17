Кремль выразил соболезнования в связи с кончиной военкора Зува

Кремль выразил соболезнования в связи с кончиной военкора Зува Песков выразил соболезнования родным погибшего в Запорожье военкора Зуева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего в Запорожье военкора Ивана Зуева, передает ТАСС. Представитель Кремля также пожелал выздоровления его коллеге Юрию Войткевичу. Смерть Зуева Песков назвал трагической.

Мы глубоко соболезнуем родным и близким Зуева. Это трагическая кончина, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков также пожелал скорейшего заживления ран военкору Войткевичу, который был вместе с Зуевым, но выжил. По его словам, Киев ведет охоту на журналистов. Песков призвал наказать виновных в этом.

Военкор Зуев погиб после атаки дронов ВСУ в Запорожской области 16 октября. Войткевич был ранен, журналиста госпитализировали.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что виновных в смерти Зуева найдут и накажут. Дипломат принесла семье и близким военкора соболезнования от лица ведомства. Захарова подчеркнула, что Москва будет добиваться от международных инстанций надлежащей правовой оценки этого убийства.