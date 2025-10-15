Сырники больше не готовлю: мешаю тыкву с творогом и бросаю в духовку — рецепт идеального завтрака

В сезон тыквы обязательно порадуйте детей нежным манником с солнечной начинкой. Маленькие ценители точно не смогут оторваться от этого десерта.

Ингредиенты: тыква — 450 г, творог — 500 г, кефир — 200 мл, яйца — 3 шт., сахар — 2 ст. л., манка — 8–10 ст. л., сода — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, масло — 10 г.

Для приготовления смешайте кефир с манкой и оставьте набухать. Натрите тыкву, отожмите лишний сок. Взбейте яйца с сахаром, добавьте творог, тыкву и манку с кефиром. Всыпьте соду.

Выпекайте в смазанной маслом форме (26 см) при 180 °C около 40–50 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.

Подавайте с медом, сметаной или сахарной пудрой. Для воздушности взбейте отдельно белки и вмешайте в конце.

