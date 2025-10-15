Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 21:17

В России запланировали масштабное обновление энергомощности

Цивилев: ввод 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей планируется в РФ в 2025 году

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В текущем году в России запланирован ввод 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей и более 30 тыс. километров линий электропередачи, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в некоторых регионах страны в этой сфере ведется системная работа.

В регионах с опережающим ростом энергопотребления ведется системная работа по увеличению мощности и развитию сетевого комплекса. В этом году планируется ввод около 1,5 ГВт генерирующих мощностей и более 30 тыс. километров линий электропередачи, сказал глава Минэнерго.

Ранее Цивилев утверждал, что российская энергосистема полностью готова к прохождению пиковых нагрузок в зимний период. Глава ведомства сообщил президенту страны о продолжении планомерной модернизации инфраструктуры и расширении мощностей.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приближении аномальных морозов к южным районам Сибири и Дальнего Востока. По его данным, в ближайшие дни температура в этих регионах опустится до 10–20 градусов ниже нуля, что существенно превышает типичные для октября показатели.

