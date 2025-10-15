В России запланировали масштабное обновление энергомощности Цивилев: ввод 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей планируется в РФ в 2025 году

В текущем году в России запланирован ввод 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей и более 30 тыс. километров линий электропередачи, заявил министр энергетики Сергей Цивилев на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, в некоторых регионах страны в этой сфере ведется системная работа.

Ранее Цивилев утверждал, что российская энергосистема полностью готова к прохождению пиковых нагрузок в зимний период. Глава ведомства сообщил президенту страны о продолжении планомерной модернизации инфраструктуры и расширении мощностей.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приближении аномальных морозов к южным районам Сибири и Дальнего Востока. По его данным, в ближайшие дни температура в этих регионах опустится до 10–20 градусов ниже нуля, что существенно превышает типичные для октября показатели.