15 октября 2025 в 19:09

Бананово-шоколадная лепешка — этот безумно простой рецепт из Таиланда покорил меня с первой готовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мой приятель, побывавший в Таиланде, рассказал об удивительной уличной еде — сладких лепешках с бананом. Я попробовал воссоздать этот вкус дома, и получилось даже лучше, чем в азиатских лавках. Теперь это наш семейный десерт, который готовится буквально за пять минут.

Для одной порции мне нужно: 40 г лаваша, 1 яйцо, 1 банан, 5 г сливочного масла и 15 г шоколадного топинга. Банан разминаю вилкой и смешиваю с яйцом до однородной массы. Лаваш нарезаю квадратом и на пару секунд опускаю в воду — это сделает его эластичным.

На сковороде растапливаю масло, выкладываю лаваш, а в центр — банановую начинку. Сворачиваю конвертом и обжариваю с двух сторон под крышкой до золотистой корочки. Поливаю шоколадным топингом и подаю сразу, пока лепешка хрустящая снаружи и нежная внутри.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

