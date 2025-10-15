Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 22:45

Продюсер рассказал, сколько Барбара Брыльска получала в России за фильм

Барбара Брыльска Барбара Брыльска Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Актриса Барбара Брыльска была обласкана властью и за один фильм получала гонорар около $1,5 млн, как голливудские звезды, рассказал NEWS.ru продюсер Леонид Дзюник. В 2005 году, когда он работал в известной кинокомпании, там задумали снимать фильм «Где живет Пер Ноэль», куда на главные роли позвали Пьера Ришара и Брыльску.

Она запросила гонорар в полтора миллиона долларов. И если Ришару мы готовы были столько заплатить, то ей нет. В итоге проект сначала заморозили, хотя сценарий уже был написан. Потом вовсе не стали снимать, — поделился Дзюник.

При этом журналисты издания «Абзац» позвонили актрисе, чтобы узнать, как у нее дела. В ответ она попросила разговаривать с ней на польском.

Дзюник предполагает, что актриса ведет себя так, в том числе не говорит по-русски, потому что боится реакции правительства. Брыльска проживает в Польше, а там правят русофобские настроения. К тому же, считает Дзюник, «старческий маразм еще никто не отменял».

Ранее артистка Светлана Немоляева решила поставить на место критикующую Россию польскую актрису, прославившуюся ролью Нади в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Она заявила, что Брыльске стоит вспомнить, благодаря кому ей удалось добиться популярности.

