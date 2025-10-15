Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:16

Салат из кальмара больше не готовлю — фарширую их этой начинкой для фантастического ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда я впервые попробовал фаршированные кальмары в итальянском ресторане, то был поражен их нежностью. Шеф-повар раскрыл мне секрет — оказывается, важно не переварить морепродукты, иначе они станут резиновыми. С тех пор этот рецепт стал моим козырем для изысканных ужинов.

Для блюда мне нужно: 2 очищенные тушки кальмара, 2 яичных белка, 150 г шампиньонов, пучок зелени, 50 г нежирного сыра и столовая ложка соевого соуса. Кальмары опускаю в кипящую воду ровно на 3 минуты, затем сразу перекладываю в ледяную воду.

Для начинки мелко рублю грибы и зелень, обжариваю на антипригарной сковороде. Добавляю взбитые белки, тертый сыр и соевый соус, томлю 2 минуты. Этой смесью аккуратно наполняю тушки кальмаров, закрепляю зубочистками. Обжариваю на той же сковороде по 1,5 минуты с каждой стороны. Подаю с дольками лимона.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

