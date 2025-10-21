Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 14:02

Всего два ингредиента — а салат затмил и оливье, и «шубу»: простейший рецепт на любое застолье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если хочется удивить гостей простым, но эффектным салатом, этот рецепт — настоящая находка. Всего два основных ингредиента превращаются в яркое, вкусное и питательное блюдо, которое легко затмит привычные оливье и «шубу». Сочетание нежного кальмара и пряной корейской моркови, приправленное майонезом, создаёт гармоничную и необычную вкусовую композицию.

Для приготовления вам понадобится: кальмары — 500 г, корейская морковь — 200 г и майонез — 3 ст. л. Кальмары лучше использовать свежемороженые, разморозив их заранее, чтобы сохранить сочность. Кальмары тщательно промойте, очистите от плёнок и хрящей, нарежьте тонкими кольцами или полосками. Затем отварите их в подсоленной воде 3–5 минут до готовности, после чего остудите.

Соедините кальмары с корейской морковью, добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом. Салат можно подавать сразу или дать ему настояться 15–20 минут, чтобы вкусы смешались. Он станет прекрасным украшением любого праздничного стола и порадует необычным вкусом даже самых искушённых гостей.

Ранее мы готовили шпротный салат с горошком. Такой простой и такой вкусный — нужно всего четыре ингредиента.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
