Всего два ингредиента — а салат затмил и оливье, и «шубу»: простейший рецепт на любое застолье

Если хочется удивить гостей простым, но эффектным салатом, этот рецепт — настоящая находка. Всего два основных ингредиента превращаются в яркое, вкусное и питательное блюдо, которое легко затмит привычные оливье и «шубу». Сочетание нежного кальмара и пряной корейской моркови, приправленное майонезом, создаёт гармоничную и необычную вкусовую композицию.

Для приготовления вам понадобится: кальмары — 500 г, корейская морковь — 200 г и майонез — 3 ст. л. Кальмары лучше использовать свежемороженые, разморозив их заранее, чтобы сохранить сочность. Кальмары тщательно промойте, очистите от плёнок и хрящей, нарежьте тонкими кольцами или полосками. Затем отварите их в подсоленной воде 3–5 минут до готовности, после чего остудите.

Соедините кальмары с корейской морковью, добавьте майонез и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом. Салат можно подавать сразу или дать ему настояться 15–20 минут, чтобы вкусы смешались. Он станет прекрасным украшением любого праздничного стола и порадует необычным вкусом даже самых искушённых гостей.

