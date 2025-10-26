Этот кальмарный салат уплетают на ура — готовлю за 15 минут с морковью по-корейски

Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно поужинать без вреда для фигуры. Нежные кальмары, хрустящая морковь по-корейски и пикантный чеснок создают освежающий вкусовой баланс. Всего 97 калорий в порции — можно есть даже поздним вечером!

Готовлю я так: 90 граммов моркови натираю на специальной терке для корейской моркови. Добавляю один измельченный зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Слегка разминаю морковь руками, чтобы она пустила сок, и оставляю мариноваться. 120 граммов кальмаров опускаю в кипящую воду на 2-3 минуты — важно не переварить, иначе они станут резиновыми. Готовые кальмары нарезаю тонкой соломкой и смешиваю с морковью. Заправляю 20 граммами творожного сыра — он делает салат нежным и кремовым. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

