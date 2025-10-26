Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
26 октября 2025 в 05:28

Этот кальмарный салат уплетают на ура — готовлю за 15 минут с морковью по-корейски

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно поужинать без вреда для фигуры. Нежные кальмары, хрустящая морковь по-корейски и пикантный чеснок создают освежающий вкусовой баланс. Всего 97 калорий в порции — можно есть даже поздним вечером!

Готовлю я так: 90 граммов моркови натираю на специальной терке для корейской моркови. Добавляю один измельченный зубчик чеснока, соль и перец по вкусу. Слегка разминаю морковь руками, чтобы она пустила сок, и оставляю мариноваться. 120 граммов кальмаров опускаю в кипящую воду на 2-3 минуты — важно не переварить, иначе они станут резиновыми. Готовые кальмары нарезаю тонкой соломкой и смешиваю с морковью. Заправляю 20 граммами творожного сыра — он делает салат нежным и кремовым. Даю настояться 10–15 минут перед подачей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Читайте также
Курица, которая пахнет как праздник, — лимон и розмарин творят чудеса
Семья и жизнь
Курица, которая пахнет как праздник, — лимон и розмарин творят чудеса
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Семья и жизнь
Еда против хандры: продукты для выработки серотонина
Хит на ужин. Ленивый салат с крабовыми палочками и плавленым сыром: натерли на терке — и на стол
Общество
Хит на ужин. Ленивый салат с крабовыми палочками и плавленым сыром: натерли на терке — и на стол
Турецкая закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов. Нежный творожный сыр и сочная зелень — очень вкусно и просто
Общество
Турецкая закуска из болгарского перца — вкуснее любых салатов. Нежный творожный сыр и сочная зелень — очень вкусно и просто
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
еда
салаты
рецепты
кальмары
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Десятки тысяч жителей Валенсии вышли на протестную акцию
К чему снится бывший партнер спустя долгое время: разгадка сна
Ржавый, Башка, ботан: как сейчас живут звезды «Даешь молодежь»
Россиянам рассказали, что делать при отсутствии освещения во дворе
В Госдуме призвали жестко ответить на удар по белгородской дамбе
Смертельное ДТП произошло в центре Хабаровска
На подлете к Москве сбит дрон ВСУ
День Иверской иконы: когда отмечают в 2025 году, обычаи, запреты
Назван способ увеличить фиксированную выплату к пенсии на 50%
«Ашан» представил яркого персонажа для нового торгового направления
Раскрыты огромные новогодние гонорары самых популярных артистов России
Перечислены категории россиян, которым положена субсидия на покупку жилья
Провоцируют рак и диабет: врач назвала самые опасные магазинные продукты
Украине предсказали энергетическую катастрофу грядущей зимой
Внутренний кризис, измены Дакоте, двое детей: как живет Влад Соколовский
Канада одни действием спровоцировала США на повышение пошлин
Раскрыты масштабы расследования дела об ограблении Лувра
Пирог с яблоками: простой рецепт, с которым справится даже ребенок
Овечкин установил уникальное достижение для игроков из России
Титульный бой на турнире UFC экстренно остановили из-за ужасной травмы
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.