Директор Долиной заявил об угрозах и стрессе на фоне квартирного скандала Концертный директор Пудовкин: Долина столкнулась с угрозами после скандала

Народная артистка России Лариса Долина получает угрозы после связанного с ее квартирой скандала, сообщил в беседе с aif.ru ее концертный директор Сергей Пудовкин. Он подчеркнул, что критика допустима, но происходящее перешло границы.

Были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства, — сказал Пудовкин.

Публика вправе выражать недовольство, но высмеивание недопустимо, добавил он. Скандал и связанные с ним мошеннические действия сказались на здоровье певицы и вызвали сильный стресс, пожаловался Пудовкин.

Ранее сообщалось, что Долина выступила на телевизионном фестивале «Песня года — 2025» после скандального интервью на шоу «Пусть говорят», где она сообщила о возврате денег Полине Лурье. Певица исполнила песню «Я буду любить тебя». К журналистам Долина при этом не вышла, комментариев по поводу выступления не дала.

До этого директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что публичные нападки и оскорбления в адрес Долиной стали формой издевательств. Так он ответил на сообщения о том, что зрители начали покидать зал после выхода артистки на сцену.