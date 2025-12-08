ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 16:06

Директор Долиной заявил об угрозах и стрессе на фоне квартирного скандала

Концертный директор Пудовкин: Долина столкнулась с угрозами после скандала

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Народная артистка России Лариса Долина получает угрозы после связанного с ее квартирой скандала, сообщил в беседе с aif.ru ее концертный директор Сергей Пудовкин. Он подчеркнул, что критика допустима, но происходящее перешло границы.

Были проклятия, где-то угрозы, где-то издевательства, — сказал Пудовкин.

Публика вправе выражать недовольство, но высмеивание недопустимо, добавил он. Скандал и связанные с ним мошеннические действия сказались на здоровье певицы и вызвали сильный стресс, пожаловался Пудовкин.

Ранее сообщалось, что Долина выступила на телевизионном фестивале «Песня года — 2025» после скандального интервью на шоу «Пусть говорят», где она сообщила о возврате денег Полине Лурье. Певица исполнила песню «Я буду любить тебя». К журналистам Долина при этом не вышла, комментариев по поводу выступления не дала.

До этого директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что публичные нападки и оскорбления в адрес Долиной стали формой издевательств. Так он ответил на сообщения о том, что зрители начали покидать зал после выхода артистки на сцену.

Лариса Долина
скандалы
знаменитости
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин одним словом описал темпы роста ВВП в 2025 году
Пономарев похвалил ЦСКА за игру против «Краснодара»
На Западе оценили немецкий план войны против России
Благодарность Табакову, инсульт, пенсия 18 тысяч: как живет Елена Проклова
Путин раскрыл, что именно станет ключом к развитию экономики
«Тематика очевидна»: Сикорский созвал экстренное совещание из-за Украины
Киберэксперт рассказал, могут ли разблокировать звонки в Telegram
Путин анонсировал новые меры поддержки семей с детьми в России
«Обеление экономики»: Путин поручил правительству важную задачу
Спасатель дал советы, где безопаснее всего расположить елку в доме
В Германии забили тревогу из-за рекордного роста банкротств
«Это моя подельница»: за что Хасис разлюбила убийцу-националиста Тихонова
Путин призвал не допустить «ухода в тень» бизнеса
Путин озвучил прогноз по инфляции в 2025 году
В Европе пришли в ярость из-за Украины
Иностранцы нашли способ связаться с Путиным
Путин призвал поддерживать отцовство в России
ЦБ защитит деньги россиян. Все вклады привяжут к ИНН: что это значит
Российский генерал раскрыл карты Сырского по пополнению украинской армии
В Московской области на 18% снизилось потребление алкоголя
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола
Общество

Праздничное мясо, которое удивит гостей в год Огненной Лошади: яркий вариант мяса по-французски с ананасами для новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.