Суд признал вывод Туапсинского морпорта из госсобственности незаконным

Арбитражный суд Краснодарского края признал незаконным вывод Туапсинского морского коммерческого порта из государственной собственности в середине 1990-х, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда по иску Генпрокуратуры. ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» владеет земельным участком площадью 3 га, глубоководным причалом, производственными объектами, логистическим и перевалочным комплексами, а также инфраструктурой вспомогательного назначения.

Эти активы в своем время находились во владении рыбколхоза «Родина» и одноименного государственного рыбозавода. Суд пришел к выводу, что схема вывода имущества была связана с заключением 7 декабря 1994 года бывшим руководителем рыбколхоза заведомо невыгодного кредитного соглашения с Южно-Черноморским коммерческим банком.

Затем, в 1996 году, под предлогом «невозврата фиктивной задолженности» стороны подписали мировое соглашение, в результате которого имущественный комплекс предприятия перешел кредитору. Кредитный договор предполагал выдачу 2,5 млрд рублей под крайне высокие проценты — 190% годовых, а при просрочке — 380%. В залог по сделке были переданы активы предприятия, хотя сам порт относился к объектам, подлежавшим изъятию из государственной собственности.

Ранее сообщалось, что Туапсинский районный суд вынес решение в пользу прокуратуры по делу о признании самостроем и сносе коттеджного поселка «Буревестник» под Туапсе. В пользу государства истребованы 65 участков, которыми владеют 54 собственника. В ходе процесса суд согласился с доводами прокуратуры о том, что на территории запрещено строительство объектов и сооружений, не относящихся к развитию курортного лечения и отдыха.