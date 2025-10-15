Суицид, заказ царя или выстрел исподтишка: все версии гибели Лермонтова

15 октября исполняется 211 лет со дня рождения великого русского поэта Михаила Лермонтова. Он прожил всего 27 лет, но его творчество оказало колоссальное влияние на русскую литературу и культуру, и он бы сделал еще больше, если бы не внезапная смерть от пули. 16 октября на большие экраны выйдет новый фильм «Лермонтов» о последнем дне поэта, о дуэли, состоявшейся 15 (27) июля 1841 года. Все версии его гибели — в материале NEWS.ru.

Официальная версия гибели Лермонтова

По официальной версии, Михаил Лермонтов был убит на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым 27 июля 1841 года. Это случилось на горе Машук в Пятигорске. Лермонтов дружил с Мартыновым восемь лет, они даже дали друг другу прозвища. Михаил называл Николая Мартышкой, Мартынов Лермонтова — Мон Мишель.

Позже отношения изменились, Лермонтов, у которого был скверный характер, часто зло подшучивал над бывшим другом. Поэт насмехался над привычкой Мартынова носить папаху и кинжал. Большой нож приятеля Лермонтов обыграл в порнографических шаржах.

За два дня до дуэли Мартынов и Лермонтов были на светском вечере. В гостиной играл рояль, Лермонтов снова смеялся над Мартыновым. В какой-то момент пианино стихло, и громко прозвучали слова «горец с большим кинжалом».

Место дуэли поэта Михаила Лермонтова, Пятигорск Фото: Serguei Fomine/globallookpress.com/Global Look Press

Мартынов вызвал Лермонтова на дуэль: поэт стрелять не стал, и Мартынов убил соперника с одного выстрела. Пуля пробила оба легких, задела сердце, и шансов у Лермонтова не было, даже если бы он жил в наши дни и рядом стояла скорая помощь. Он упал и быстро умер.

Странности в гибели Лермонтова

Первые заявления о том, что в дуэли Лермонтова и Мартынова что-то не так, появились сразу после трагических событий. Депутат Николай Бурляев, который недавно инициировал расследование гибели поэта, считает, что странностей слишком много.

«Об этом начали говорить еще при дуэли, тут же после того, как она произошла, было очень скоро проведено расследование с сигналом с самого верха быстро закрыть это дело и вообще забыть о Лермонтове. Были нарушены процедуры следственные, была дана возможность подтасовки показаний участников этого преступления», — рассказал Бурляев.

Тело поэта после смерти не вскрывали, хотя должны были по протоколу. Пуля вошла в тело под острым углом в 38–40 градусов, как будто в него стреляли с очень близкого расстояния, стоя рядом. Условия дуэли были абсолютно смертельные: стрелялись с расстояния 35 шагов, когда, сделав еще несколько шагов, не попасть в соперника и не убить или смертельно ранить очень сложно. Труп Лермонтова пролежал четыре часа, прежде чем его забрали и увезли. Для Николая Мартынова смерть Лермонтова стала ударом: он долго каялся в церкви, в день дуэли напился до беспамятства и явно в чем-то себя винил.

Все участники поединка понесли очень легкое наказание: Николай Мартынов провел всего три месяца в тюрьме. Секунданты же вообще никак не пострадали. Хотя манифест Николая I от 25 июня 1839 года устанавливал серьезные наказания за дуэли, они приравнивались к убийству, секунданты расценивались как сообщники. Лично Николай I смягчил приговор военного суда.

Советская версия гибели Лермонтова

Советские литературоведы выдвинули версию политического заказа. Они считали, что Лермонтова убили на дуэли по заказу императора Николая I. У царя были все основания не любить дворянина за его дерзкое стихотворение «Смерть поэта», посвященное Пушкину. В нем Лермонтов прямо говорил о том, что в гибели Александра Сергеевича виноваты придворные, окружение царя, и обещал отмщение. Николай I дважды ссылал потомка известного рода на Кавказ, где шла война и где он мог легко погибнуть, но стал бы император давать приказ убрать поэта, настолько ли он был опасен для трона — большой вопрос.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также есть версия, что стрелял не Мартынов, а наемник, сидевший в кустах. Советский писатель, лермонтовед Ираклий Андроников ее опроверг. Он организовал следственный эксперимент с целью провести баллистический анализ ранения Лермонтова. В этом ему помог хранитель отдела оружия Эрмитажа Леонид Тарасюк. Во время эксперимента были имитированы обстоятельства дуэли, для выстрела использовались пистолеты того времени. Эксперты пришли к выводу, что Лермонтов умер от пистолетного выстрела стоявшего напротив Мартынова, а не от выстрела из кустов.

В XX веке появилась версия, что Лермонтов был убит не на дуэли, а казаком, стрелявшим ему в спину с Перкальской горы. Если бы это было так, зачем секундантам и Макарову признаваться в дуэли и брать на себя чужую вину?

Случайное убийство Лермонтова во время ссоры

Острый уровень наклона ранения Лермонтова — та триггерная точка, которая не дает покоя исследователям. Многие считают, что выстрел был сделан снизу, а угол поверхности земли в этом месте сравнительно небольшой. Из этого произрастает версия, что во время выстрела Лермонтов сидел на коне. Дуэль еще не началась, якобы поэт сказал что-то неприятное Мартынову, стоявшему на земле, тот не выдержал и выстрелил.

Дальше убийца заручился поддержкой секундантов, и они устроили для следователей целый спектакль, рассказывая о гибели поэта на дуэли. Но спонтанный выстрел сгоряча — не в правилах дуэли и дворянской чести, кроме того, есть объяснения, почему угол наклона был таким.

Во время выстрела Мартынова рука с пистолетом Лермонтова, который стрелял в воздух, была поднята вверх. В таком положении тела левая часть грудной клетки и левое плечо опускаются книзу. Еще пуля могла срикошетить от края ребра и изменить свое направление. На это указал профессор Ленинградской военно-медицинской академии В. И. Молчанов: «Восходящее направление раневого канала можно объяснить <…> рикошетом пули от верхнего края 10-го ребра или от какого-нибудь предмета на одежде Лермонтова. <…> Сказанное позволяет утверждать, что ранение Лермонтову могло быть причинено выстрелом Мартынова и что последний мог стоять в обычной позе дуэлянта…»

Пятигорск. Памятник М. Ю. Лермонтову в Лермонтовском сквере Фото: Иван Губский/ТАСС

Версия о самоубийстве

Не менее экзотична и версия о самоубийстве, замаскированном под дуэль. По этой версии, отправляясь на дуэль, Лермонтов решил умереть в присутствии друзей, демонстративно. Многие литературоведы считают, что поэт сам искал смерти, жизнь его тяготила. Кроме того, у него была генетическая предрасположенность — многие его родственники рано ушли из жизни.

Не в пользу этой версии говорит то, что Лермонтов купил билеты на принятие минеральных ванн накануне дуэли, похоже, он совершенно не планировал уходить из жизни и, возможно, надеялся, что дуэли с его давним другом не будет.

