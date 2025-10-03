Психбольница, расстрел, эмиграция: как живут дети и внуки Есенина

Сегодня, 3 октября, великому поэтому Сергею Есенину исполнилось бы 130 лет. Он оставил в наследство гениальные стихотворения. У поэта было несколько детей и внуков. Некоторые из его потомков еще живы. Кем были дети Есенина и чем сейчас занимаются наследники поэта — в материале NEWS.ru.

Дети Есенина

Самый известный брак Есенина был с балериной Айседорой Дункан, но у них не было детей. Официально поэт был женат четыре раза. В союзе с корректором типографии «Товарищества И. Д. Сытина» Анной Изрядновой у них родился сын Юрий. Он появился на свет в 1914 году. Почти сразу после рождения сына Есенин ушел из семьи. Юрий окончил Московский авиатехникум, служил на Дальнем Востоке. Потом его оклеветали, обвинили в готовящемся покушении на Иосифа Сталина и расстреляли в 1925 году. В 1956-м его посмертно реабилитировали.

Вскоре Есенин женился на одной из популярных актрис того времени Зинаиде Райх. Брак продержался три года. За это время у пары родилось двое детей — дочь Татьяна и сын Константин. Когда брак был официально расторгнут, у Райх начались отношения с Всеволодом Мейерхольдом. Пара открыто высказывала недовольство политикой Сталина. И в конце 30-х, предположительно по доносу Лаврентия Берии, Мейерхольда арестовали. Вскоре он умер.

Райх погибла немного позже от рук злоумышленников. «Мою маму убили в ночь на 15 июля. Ее уже похоронили на Ваганьковском кладбище недалеко от могилы Есенина. Почти никто не пришел, были родные и несколько посторонних почти людей; из тех, кто ходили всегда, никто не пришел… Они ничего не взяли, не ограбили, они пришли, чтобы убить, и ранили семь раз около сердца и в шею, и она умерла через два часа. Кто это был, их было двое и их не нашли», — писала ее дочь Татьяна в письмах.

Зинаида Райх с детьми Костей и Таней Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press

Дочь Есенина и Райх во время Второй мировой была эвакуирована с мужем в Ташкент. Здесь она работала журналистом — писала статьи в местные газеты и книги.

Сын Константин участвовал во Второй мировой войне. После ее окончания он стал спортивным журналистом и писал книги о футболе. По словам его родственников, Константин унаследовал любвеобильность поэта, у него было четыре официальных жены.

Известно, что поэтесса Надежда Вольпин родила Есенину сына. Александр Есенин-Вольпин появился на свет в 1924 году. Считается, что это был последний ребенок поэта. Он окончил мехмат МГУ и мог стать блестящим ученым. Но открыто выступал против советской власти, писал антисоветские стихи. За это Александра арестовали и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Когда он вышел оттуда, продолжал оставаться диссидентом. В 1965-м Александр организовал митинг против советской власти, за что его снова отправили в психбольницу. После выписки он эмигрировал в США, где прожил до конца дней. Есенин-Вольпин умер в Штатах 15 марта 2016 года в возрасте 91 года.

Внуки Есенина

Доподлинно известно об одной ветви потомков Есенина от его союза с Зинаидой Райх. У их дочери Татьяны появилось двое детей. Внук Есенина Владимир родился в 1938 году. Подробности его биографии не известны.

Второй внук Сергей Есенин — полный тезка деда. Он родился в 1942-м в Ташкенте и долгое время прожил там. По образованию сын Татьяны был строителем, работал в области геодезии и увлекался альпинизмом. Сергей часто давал комментарии СМИ о деде, приезжал на презентацию фильма о Есенине «Судьба в петле». В 2016-м на странице Музея-заповеднике поэта сообщили о смерти его внука.

У сына поэта Константина родилась дочь Марина в 1947 году. Во втором браке с Сицилией Минской у него не было детей. В 1965 году их отношения прекратились, а в 1980-м они официально развелись.

Сергей Есенин (слева) и Сергей Городецкий, 1914 год Фото: Лев Иванов/РИА Новости

Правнуки Есенина

У внука Есенина Сергея две дочери — Анна и Зинаида. Они охотно общаются с прессой. Зинаида живет в подмосковной деревне. Долгое время она работала преподавателем биологии, когда ушла на пенсию, изучила цигун, сейчас ведет оздоровительные практики. У Зинаиды есть сын, сейчас он живет в Америке.

Анна родилась в Ташкенте, затем перебралась в Москву и прожила здесь 22 года. Позже эмигрировала в Израиль. Анна — художник, преподает детям живопись, иллюстрирует книги. Есенина оформляла книгу «Братья наши меньшие», которая была выпущена издательством Московского музея Сергея Есенина. Анна любит рисовать обнаженную натуру. По ее мнению, это развивает художественные навыки.

У Анны есть взрослая дочь. Она иллюстратор по образованию, живет на Кипре и строит рекламный бизнес.

Есть ли еще у Есенина неизвестные потомки

В конце сентября в студии программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» появился мужчина — отшельник из заброшенной деревни Толбузино Липецкой области. Он завил, что его дед и прадед были прямыми потомками поэта, а он сам полный тезка Есенина. Однако документов, подтверждающих родство, у отшельника не нашлось.

Сергей был дважды женат, у него есть взрослый сын. После развода с супругой мужчина продал квартиру родителей и остался без регистрации. Он переехал в деревню, потому что устал от города. Сейчас Сергей восстанавливает дом.

Сергей Ильин, внук младшей сестры Сергея Есенина Александры, появившись в студии, отказался проходить ДНК-тест, чтобы доказать родство с отшельником. Он рассказал в эфире, что можно будет возобновить расследование по делу поэта, чтобы узнать, убили его или нет. Документы были засекречены сроком на сто лет, в декабре 2025 года он заканчивается.

Появившийся в студии троюродный внук поэта Дмитрий Ипполитов (его прабабушка — одна из сестер Есенина) пообещал решить вопрос с тестом ДНК. Пока неизвестно, может ли отшельник быть родственником Есенина.

Читайте также:

«Его жена ждет развода больше всех»: Семенович о бойфренде, похудении и СВО

Кехмана посадят и МХАТ им. Горького возглавит женщина? При чем тут Доронина

Еще моложе Полины! Что известно о новой девушке Дмитрия Диброва