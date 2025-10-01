«Его жена ждет развода больше всех»: Семенович о бойфренде, похудении и СВО

Певица Анна Семенович сейчас все чаще выходит в свет с молодым человеком Денисом Шреером. Он первый мужчина, которого звезда представила широкой публике. О какой свадьбе мечтает Анна, зачем заморозила яйцеклетки и что ей помогло сбросить вес — в интервью NEWS.ru.

Похудение, диеты и РПП

«Сколько себя помню — постоянно худею»

— Я никогда не скрывала и не собираюсь скрывать, что борюсь с лишними килограммами. Делаю это всю свою сознательную жизнь: сначала во время профессиональной спортивной карьеры, потом в группе «Блестящие», для съемок в кино, клипах, телевизионных программах. Сколько себя помню — постоянно худею.

Для меня это вопрос не только внешности, но и здоровья. Женщина должна чувствовать себя легкой, энергичной, уверенной в собственном теле. Но в какой-то момент я поняла, что загонять себя в навязанные обществом стандарты совершенно не нужно. Любить и принимать себя надо в любом весе и теле, если вам комфортно.

Разумеется, запускать себя нельзя, лишний вес — причина многих проблем со здоровьем. Но и аппетитные красивые женственные формы никто не отменял. Насчет бодипозитива я сформировала свою философию: принимать и любить, но при этом заботиться о себе и здоровье. Одно дело — не загонять себя в рамки нереалистичных стандартов, и совсем другое — закрывать глаза на свое состояние.

«Нам жестко ограничивали питание»

— Во времена моей спортивной карьеры, конечно, мы придерживались очень строгих диет. Спорт высших достижений — это всегда жесткая дисциплина, и питание тут играет огромную роль. За каждые лишние 200–300 граммов можно было получить нагоняй от тренера. РПП во время спорта я не страдала, все питание было под контролем тренеров и спортивных врачей. Оно было полноценным и сбалансированным, для тренировок необходима энергия. Но каждая калория была на счету, и их было очень мало.

Фигурное катание. Бронзовые призеры соревнований среди танцевальных дуэтов Анна Семенович и Владимир Федоров, 1997 год Фото: Белинский Юрий/Фотохроника ТАСС

Нам жестко ограничивали питание, но лично меня, к счастью, эта крайность не довела до расстройств. Я умею слышать свое тело. Я позже столкнулась с формой расстройства, когда из-за травмы была вынуждена оставить большой спорт. Вот тут дорвалась до всего ранее неведомого и запретного в еде. Тогда я за полгода набрала 15 килограммов. Ведь ела все, что видела.

«Анализы пришли в норму, вес начал уходить»

— В какой-то момент я столкнулась с проблемой, что мой вес остановился и перестал уходить, что бы я ни делала — спорт и диеты. Тогда я пошла к врачу, сдала анализы, у меня выявили инсулинорезистентность, или преддиабет. Корректировать эту проблему было решено медикаментозно с помощью отечественного препарата «Семавик» (аналог «Оземпика». — NEWS.ru), который был подобран врачом из всего многообразия подобных препаратов.

Поскольку он был назначен мне врачом четко по моим анализам, никаких побочек у меня не было, подобно тому, что описывают мои коллеги, которые делали уколы, просто чтобы похудеть, и самостоятельно подбирали себе препарат. Этого делать категорически нельзя.

В моем случае уколы сработали отлично, анализы пришли в норму, вес начал уходить. Я постройнела на семь килограммов. Продолжаю принимать препарат и собираюсь переходить на новую формулу, о которой узнала недавно. Она называется «Седжаро». Но сделаю это только после очередного визита к врачу. Моя новая цель — еще минус семь-восемь килограммов, в идеале — минус 10 к Новому году.

Когда я сдала анализы и прошла обследование, врачи объяснили, что «волшебный» укол сам по себе, без изменения пищевых привычек, добавления физической активности и правильного режима работать не будет. Я убрала из рациона быстрые углеводы, полностью исключила фастфуд, который могла, хоть и редко, позволить раньше. Добавила больше белка и овощей, стала следить за режимом приема пищи. При этом я неоднократно говорила, что больше не сижу на жестких диетах. Есть могу все, просто немного. Примерно делю порцию пополам и наслаждаюсь любой вкусной едой.

Певица Анна Семенович Фото: Дарья Осипова/Пресс-служба Анны Семенович

Самое, наверное, вредное, что я пробовала, — это жесткие монодиеты и голодание. Да, вес уходил, но потом возвращался вдвойне вместе с усталостью и плохим настроением. Сейчас я понимаю, что такие крайности вредят. Поэтому мой главный совет девушкам — не мучить себя экстремальными диетами, а заботиться о здоровье и проверять организм у врачей. В большинстве случаев проблемы с лишним весом кроются внутри организма. Красота и стройность — про гармонию, а не про наказание тела жесткими ограничениями.

О приеме БАДов

— Этот продукт появился из личного опыта. В прошлом году я заметила, что стала очень часто болеть, — из-за постоянного напряженного графика, гастролей и работы «иммунка» сильно упала. Даже когда не болела, появлялась общая слабость. Я поделилась проблемой со своим директором, он мне рассказал о друзьях, которые много лет профессионально занимаются производством БАДов.

Мы познакомились, это очень серьезные специалисты — кандидаты медицинских наук, одни из лучших врачей в России. Мы сделали добавки для женщин, которые в первую очередь буду принимать я сама. Перед запуском я уже испытывала их на себе и отметила значительные позитивные изменения. И дала финальное «да» уже на серийное производство.

«Делала липосакцию рук и коррекцию линии подбородка»

— Пожалуй, самая нашумевшая в прессе моя пластическая операция — уменьшение груди. Ее я сделала по медицинским показаниям, когда размер стал критическим и «носить» его на себе стало тяжело в прямом смысле этого слова. Начались проблемы со спиной, с осанкой, нагрузка была на весь организм. Представьте, что вы на груди постоянно носите две тяжелые гири. Думаю, что женщины с пышными формами прекрасно понимают, о чем я говорю.

Певица Анна Семенович Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Также я открыто рассказывала о том, что делала липосакцию рук и коррекцию линии подбородка. Вы знаете, у нас в теле, особенно в определенном возрасте, появляются такие зоны, которые невозможно прокачать физическими упражнениями.

А если современная медицина предлагает прекрасные возможности все это скорректировать, почему этим не воспользоваться? По поводу негативных комментариев, которые могут оставлять под постами о моей внешности: они не влияют на мои решения изменить что-либо в моем теле. Я живу для себя и не позволяю чужому мнению диктовать, как мне выглядеть.

Я давно делаю инъекции ботокса, еще с 27 лет. Пробовала филлеры, в том числе в подбородок. Регулярно делаю биоревитализацию, массажи, увлажняющие инъекции. Очень слежу за шеей и зоной декольте, делала уколы, чтобы убрать «кольца Венеры». Но я не сторонница радикальных вмешательств, не готова кардинально менять лицо или его черты — мне важно оставаться собой.

Замужество, материнство, развод

«Чувствую, что это мой человек»

— Отношения с Денисом первые, которыми я поделилась с публикой открыто. Но это произошло стихийно, когда его бывшая жена по каким-то своим женским причинам решила выступить в СМИ и наговорила от обиды много неприятных слов о бывшем супруге (экс-супруга рассказывала прессе, что Денис поднимал на нее руку. — NEWS.ru). Правда, через несколько дней она публично призналась, что, мягко говоря, погорячилась, и все опровергла. Нам с Денисом стало уже невозможно сохранять наши отношения инкогнито. Надо было отвечать СМИ, ведь в прессе уже растиражировали его фотографии.

Певица Анна Семенович с женихом Денисом Шреером Фото: Дарья Осипова/Пресс-служба Анны Семенович

И мы вышли из тени. Кстати, отношения с его бывшей женой впоследствии нормализовались, мы все общаемся. Историю, к счастью, забыли как неприятный сон. Прежде всего мне спокойно с Денисом, он надежный, я счастлива. Чувствую, что это мой человек. Нас объединяют схожие взгляды на жизнь, ценности и чувство юмора. Разница менталитетов есть (Денис родился и жил в Европе. — NEWS.ru), но она минимальная и, наоборот, делает наш союз интереснее. Мы очень гармоничная пара и внешне, и внутренне. Идеально подходим друг другу.

Юридические формальности по многолетнему расторжению брака по законам Германии наконец выходят на финишную прямую. Бывшая супруга Дениса уже больше всех ждет этого развода. У нее тоже все прекрасно в личной жизни, и она собирается замуж. А вот меня наличие или отсутствие штампа в паспорте не беспокоит вообще никаким образом. Уж психологически — совершенно точно. Это формальности, которые затянулись, но для нас важно, что в отношениях все давно определено. Мы уже почти три года живем как обычная семья, строим планы, любим друг друга, наслаждаемся жизнью.

«Сейчас я готова выйти замуж»

— Вопрос, хотела бы я выйти замуж, который все время задают, я бы перефразировала: не вопрос, хочу я или не хочу замуж. Сейчас я готова выйти замуж. Потому что встретила того мужчину, чьей женой я готова стать. Никаких огромных торжеств я не планирую. Я в своей жизни провела и продолжаю вести такое количество самых пышных свадеб, что прекрасно знаю, как это тяжело не только организовать, но и пережить самим молодоженам.

Во время своего бракосочетания я намерена отдыхать, радоваться событию в компании самых близких и друзей. Желательно где-то подальше на островах, вдали от чужих глаз. Мне не нужна сказка с фейерверками и замками. Для меня настоящая сказка — это когда рядом близкие люди, искренние чувства и счастье в глазах моего мужчины. Я хочу красивый праздник, но красивый в первую очередь по эмоциям, а не по масштабу.

Когда Семенович заморозила яйцеклетки

— Я заморозила яйцеклетки, процедуру прошла дважды. Конечно, решение было непростым: это ведь связано с гормональной стимуляцией, обследованиями, инъекциями. У любого человека в такой момент появляются сомнения и страхи — все-таки речь идет о здоровье. Но я подхожу к жизни осознанно: я изучила тему, много консультировалась с врачами. Для любой женщины в определенном возрасте такая процедура — это подстраховка в вопросе материнства, если по каким-то причинам, в том числе медицинским, естественное оплодотворение может быть невозможным.

Певица Анна Семенович с женихом Денисом Шреером Фото: Дарья Осипова/Пресс-служба Анны Семенович

Я считаю, что Денис — не просто хороший, а замечательный отец. Я вижу его отношение к сыну (ребенок от первого брака. — NEWS.ru). Денис полностью покрывает все расходы, оплачивает хорошее европейское образование, часто летает в Германию, чтобы проводить время с ребенком. Как отец он абсолютно надежный и ответственный человек. Денис — достойный мужчина, с которым я могу смело строить будущее свое и наших будущих детей. Я точно готова стать матерью его детей.

«Жанна Фриске очень сильно повлияла на меня»

— Жанна очень сильно повлияла на меня в те годы, когда мы вместе работали в «Блестящих». Она была яркой, харизматичной, всегда умела поднять настроение, зажечь атмосферу. Настоящий лидер. Для меня она стала более опытной сестрой, которая в первое время очень поддерживала, в чем-то наставляла, открывала какие-то нюансы жизни в шоу-бизнесе.

Конечно, когда она ушла из коллектива, общения стало меньше, ведь в группе мы буквально жили все вместе на гастролях. Но связь мы никогда не теряли, могли встретиться, созвониться. Жанна всегда оставалась человеком, с которым можно было поговорить искренне и по-дружески. Ее уход — это огромная потеря. Но то, что она оставила в моей душе, — ее свет, талант, отношение к жизни — до сих пор со мной.

В последнее время предложений по поводу того, чтобы посетить вечер памяти Жанны, я не получала, и мне об этом ничего не известно. Несколько лет назад такие приглашения поступали, но я регулярно поддерживаю контакт с сестрой Жанны Наташей. Сразу звонила ей, и если она к этому не имела никакого отношения, моя команда и я мгновенно блокировали номера «организаторов».

Я общаюсь с Наташей Фриске. Разумеется, в курсе всей многолетней ситуации (Дмитрий Шепелев не дает семье Фриске общаться с сыном Платоном. — NEWS.ru). Но я не в праве как-то комментировать и давать оценку тому, что происходит в чужой семье. Для меня это табу. Скажу, что меня, конечно, всегда сложившаяся ситуация по-человечески расстраивала. Но как-то в нее вмешиваться и обсуждать публично я не буду никогда. Это очень личный и, безусловно, сложный вопрос. Я надеюсь, что в будущем все стороны смогут найти общий язык и прийти к взаимопониманию.

Участница группы «Блестящие» Анна Семенович, певицы Ольга Орлова и Жанна Фриске (слева направо) во время скачек Гран-при радио «Монте-Карло», которые прошли на Центральном московском ипподроме, 2006 год Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Фомичев

«Не смогла принять и примерить на себя американский образ жизни»

— В Америке в середине 1990-х я оказалась не совсем по своей воле, а по стечению обстоятельств. В Москве была катастрофическая ситуация со льдом для профессиональных тренировок фигуристов. Да что скрывать, вообще в спорте были не лучшие времена. Моим тренерам предложили контракт в США, и мы, лучшие на тот момент фигуристы страны, просто поехали вместе с ними, чтобы иметь условия для полноценных тренировок, чтобы продолжать, несмотря ни на что, представлять нашу страну на крупнейших международных турнирах и приносить медали.

Желания строить карьеру за границей, в США в частности, у меня никогда не было. Никакой «американской мечтой» я не грезила. Более того, за три года я даже не смогла принять и примерить на себя американский образ жизни. Это точно не мое. И как только у нас появилась возможность вернуться в Россию, я сразу это сделала. И больше ни разу не была в Америке, даже как туристка.

«С начала СВО несколько раз ездила в Донбасс»

Я всегда открыто и четко выражала и выражаю свою гражданскую и патриотическую позицию. И до, и во время известных событий. Всегда гордилась тем, что я россиянка. Много лет поднималась на мировые пьедесталы под гимн нашей страны. Эти эмоции я бережно храню. С начала СВО много раз ездила в Донбасс, выступала, в частности, в Энергодаре. Регулярно посещаю госпитали и военные части, поддерживаю наших доблестных бойцов. Одна из таких поездок была буквально на прошлой неделе.

Более 10 лет я веду на «Русском радио» программу «Дембельский альбом», где мы поддерживаем наших военнослужащих и тех, кто ждет их дома. Вместе с другими артистами и командой радиостанции мы постоянно выезжаем в госпитали с нашими агитбригадами. Имею почетную награду от президента страны — медаль «За труды в культуре и искусстве». Но стараюсь громко об этом не рассказывать и не выставлять как какую-то особую свою заслугу. Делать это — мой долг как артиста и гражданина своей Родины. А на списки и запреты мне глубоко наплевать.

Кадр из фильма «Гардемарины 1787. Мир» Фото: «НМГ Кинопрокат»

Какие роли в кино сыграла Семенович

— Мне нравится амплуа актрисы. У меня разные роли — в основном комедийные и легкие, некоторые даже гротескные. И каждая по-своему дорога. Но, наверное, я отношусь особенно тепло к ролям, где мне удалось показать глубину характера, выйти за рамки привычного образа певицы и светской героини. Самыми сложными всегда бывают те работы, где много внутренних переживаний, — там нужно прожить жизнь героини, а не просто сыграть ее.

Одна из таких — совсем небольшая в продолжении «Иронии судьбы...». Мне представилась возможность прожить экранную судьбу молодой мамы. Передать все глубокие чувства и эмоции героини в небольшом эпизоде. Колоссальный актерский и человеческий опыт я получила от работы в «Гардемаринах» с легендарным режиссером Светланой Сергеевной Дружининой. Я восхищаюсь этой женщиной, ее стальным внутренним стрежнем, мудростью и женской красотой.

Никогда не испытывала никаких политических амбиций. Моя задача — дарить хорошее настроение и заряжать на позитив на сцене. Это у меня прекрасно получается уже почти 25 лет. А законотворчеством должны заниматься те, кто в этом разбирается. У каждого человека есть свое место. Мое — на сцене и телеэкране.

