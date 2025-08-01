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01 августа 2025 в 11:44

Названы причины резкого увеличения риска развития РПП у девочек-подростков

МГППУ: в России риск развития РПП у девочек 12-14 лет увеличился почти вдвое

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Риск развития расстройств пищевого поведения у российских девочек-подростков (12-14 лет) вырос почти вдвое за последние 10 лет, речь идет об увеличении с 7,9% до 14,9%, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского государственного психолого-педагогического университета. По мнению специалистов, негативная динамика связана с усилением влияния соцсетей и медиа, ростом тревожности, связанной с внешностью, и низкой самооценкой. Также, как указали ученые, на этот фактор влияет зависимость подростков от мнения окружающих.

Ситуация вызывает особую тревогу: у девочек этого возраста, участвовавших в исследовании, наблюдается не только рост риска РПП, но и более раннее взросление, выраженная озабоченность весом и телом, а также усиление влияния социальных сетей, — сказано в сообщении вуза.

Ранее диетолог Дарья Русакова порекомендовала придерживаться определенного режима питания, чтобы уберечь себя от развития расстройств пищевого поведения. Она напомнила, что в сутки должно быть три основных приема еды и один-два перекуса.

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