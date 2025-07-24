Диетолог дала советы, как уберечь себя от развития РПП

Диетолог дала советы, как уберечь себя от развития РПП Диетолог Русакова посоветовала придерживаться режима питания во избежание РПП

Чтобы уберечь себя от развития расстройств пищевого поведения (РПП), рекомендуется придерживаться определенного режима питания, заявила «Москве 24» диетолог Дарья Русакова. Она напомнила, что в сутки должно быть три основных приема еды и один-два перекуса.

Немаловажно также заранее планировать недельное меню, отметила Русакова. Она также посоветовала практиковать осознанные приемы пищи, избегая параллельного просмотра телевизора или использования гаджетов.

Для профилактики РПП необходимо осознать, что ограничивать рацион — плохая идея. Жиры и углеводы нужны организму также, как и белки, заключила врач.

Психолог Анастасия Карачевцева ранее заявила, что РПП в ряде случаев развиваются из-за игнорирования эмоций. Дети вместо того, чтобы избавиться от негатива, начинают заедать проблемы. Ситуацию усугубляют и родители, которые предлагают расстроенному ребенку вкусную еду.