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25 июля 2025 в 20:19

Никто не верит, что это крыжовник — варенье выглядит как изумруд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Изумрудное варенье из крыжовника — это не только невероятно вкусное, но и эстетически красивое лакомство, которое удивит насыщенным цветом и прозрачностью. Оно сохраняет свежесть ягод и тонкий кисло-сладкий вкус. Для приготовления потребуется 1 килограмм плотного крыжовника без повреждений, 1,5 килограмма сахара и 100 миллилитров воды.

Ягоды тщательно промываются, с каждого плода удаляются хвостики. Чтобы сохранить изумрудный оттенок, кожицу прокалывают иголкой. В кастрюлю с толстым дном вливается вода, всыпается сахар, варится сироп до прозрачности. Крыжовник аккуратно добавляется в горячий сироп и томится на слабом огне 5 минут, затем убирается с плиты и настаивается 6–8 часов. Процедура повторяется дважды.

Во время последнего прогрева изумрудное варенье из крыжовника доводится до кипения и разливается по стерилизованным банкам. Закручиваются крышки, емкости переворачиваются вверх дном и укутываются до полного остывания.

Такой десерт не только сохраняет витамины, но и становится украшением любого чаепития. Пошаговый рецепт поможет на каждом этапе, а результат порадует насыщенным вкусом и ароматом лета.

ягоды
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готовка
Анна Скворцова
А. Скворцова
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