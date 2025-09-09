Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 03:14

«Печатаю криво»: Симоньян вышла на связь после проведенной операции

Симоньян после операции поблагодарила всех, кто за нее молился

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Екатерина Кузьмина/РБК/NEWS.ru

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян успешно перенесла операцию и вышла из состояния наркоза, сообщила она сама в своем Telegram-канале. Журналистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее в этот период.

Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать, — написала Симоньян.

Она отметила, что чувствует себя хорошо. В ближайшее время медиалидер продолжит восстановление в больнице.

Ранее в понедельник Симоньян публично сообщила о тяжелом заболевании и предстоящей операции. Она объяснила свое решение «говорить честно» желанием поддержать людей, которые находится в подобной ситуации и ищут поддержки у других. Главный редактор RT также подчеркивала, что в ее доме «ворота уже не запираются» из-за череды тяжелых испытаний — уже девять месяцев ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, находится в коме.

До этого врачи указывали, что состояние Кеосаяна демонстрирует положительные сдвиги. По данным источников в медицинских кругах, есть постепенное устранение главной угрозы его жизни.

Маргарита Симоньян
операции
восстановление
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украину уличили в негласном использовании российских ресурсов
Названы витамины и минералы, снижающие уровень холестерина
«Печатаю криво»: Симоньян вышла на связь после проведенной операции
В ГД объяснили даты и принципы индексации пенсий в 2026 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 сентября, грибки во главе
300 тысяч за мучения: как пассажиру поезда и самолета отсудить компенсацию
SHOT: жители Сочи сообщили о взрывах
Симоньян провели операцию из-за страшной болезни: как прошла, что известно
Песков озвучил, когда Путин уйдет в отпуск
Россиянкам назвали святых, кому можно молиться ради удачного замужества
Немецкий оборонный концерн даст Украине системы для борьбы с дронами
Хотел убивать по 20 человек в день: маньяк-красавчик 3 года кошмарил Москву
Легендарный филолог умерла в возрасте 102 лет
Долги, звездная болезнь, страшное ДТП: куда пропала Лада Дэнс
Временный запрет на пролет самолетов введен в российском аэропорту
Житель Попасной спас свою жену от атаки украинских сил
Трамп назвал виноватых в убийстве украинки в американском городе Шарлотт
Суды за миллиарды, наркотики: как живут жены, любовницы и дети Березовского
США встали на сторону России по вопросу дискриминации со стороны Украины
Приметы 9 сентября: что пророчат щуки, пауки и воробьи на Анфису Рябинницу
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.