«Печатаю криво»: Симоньян вышла на связь после проведенной операции Симоньян после операции поблагодарила всех, кто за нее молился

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян успешно перенесла операцию и вышла из состояния наркоза, сообщила она сама в своем Telegram-канале. Журналистка поблагодарила всех, кто поддерживал ее в этот период.

Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите. Спасибо всем, кто переживал и молился. Я вас тоже очень люблю и ценю. Все дальнейшее — исключительно в руках Господа. На Него и буду уповать, — написала Симоньян.

Она отметила, что чувствует себя хорошо. В ближайшее время медиалидер продолжит восстановление в больнице.

Ранее в понедельник Симоньян публично сообщила о тяжелом заболевании и предстоящей операции. Она объяснила свое решение «говорить честно» желанием поддержать людей, которые находится в подобной ситуации и ищут поддержки у других. Главный редактор RT также подчеркивала, что в ее доме «ворота уже не запираются» из-за череды тяжелых испытаний — уже девять месяцев ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, находится в коме.

До этого врачи указывали, что состояние Кеосаяна демонстрирует положительные сдвиги. По данным источников в медицинских кругах, есть постепенное устранение главной угрозы его жизни.