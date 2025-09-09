Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 сентября, грибки во главе

Пыльца 9 сентября: прогноз в Москве Пыльца 9 сентября: прогноз в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В традиционном мониторинге уровня пыльцы для столичного региона на сегодня, 9 сентября, рассказываем, чего опасаться поллинозникам в Москве и пригородах.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Хоть по календарю и официально наступила осень, погода продолжает радовать москвичей. Во вторник ожидается теплая погода: воздух прогреется до +23 градусов. В первой половине дня синоптики прогнозируют облачность, но к вечеру небо прояснится. Отличное время для прогулок, если у вас, конечно, нет аллергии.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 9 сентября

Начало сентября, как и конец августа, не радует тех москвичей и гостей столицы, кто реагирует на споры плесени. Грибки альтернария и кладоспориум сравнялись в мониторингах: их концентрация находится на оранжевом, высоком уровне и достигает 1000 единиц на кубометр в некоторых районах города.

Уровень пыльцы в Москве 9 сентября Уровень пыльцы в Москве 9 сентября Фото: Hartmut Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

А вот уровень пыльцы полыни сейчас околонулевой. Злаков также не наблюдается — можно вздохнуть спокойно.

В то же время с амброзией ситуация неоднозначная: на карте SILAM уровень ее пыльцы в воздухе отмечен как высокий. А вот аллергологи продолжают уверять: нет смысла бояться этого сорняка в столичном регионе. Сюда его пыльца попадает только с заносами.

Так или иначе, советуем вам поберечь себя. Не забывайте почаще проводить уборку, проветривать помещение и принимать необходимые лекарства. Следите за мониторингом пыльцы ежедневно, не игнорируйте симптомы поллиноза.

аллергия
аллергены
пыльца
здоровье
Москва
погода
грибки
прогнозы
сорняки
