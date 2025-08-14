Почему плесень появляется даже в стерильных банках: ошибка с крышками

Иногда даже идеально вымытые и простерилизованные банки через месяц хранения «награждают» хозяйку плесенью. Причина часто скрывается там, куда не все обращают внимание — в крышках.

Споры плесени выживают при высокой температуре и могут прятаться в порах металла или микротрещинах, особенно на винтовых крышках и резиновых уплотнителях. Если их обработать недостаточно тщательно, даже несколько выживших спор могут испортить всю заготовку.

Почему крышки — слабое звено:

Сложная форма и резиновые прокладки делают их труднее для полной стерилизации.

Резина может деформироваться от кипятка, теряя герметичность.

Любая щель открывает доступ воздуху и запускает рост плесени.

Как избежать проблемы:

Кипятите крышки не менее 10–15 минут перед закаткой. Никогда не используйте старые, деформированные или повреждённые крышки. После стерилизации сушите крышки на чистом полотенце, избегая попадания влаги внутрь. Проверяйте герметичность после остывания — центр крышки должен быть слегка вогнут.

Правильная обработка крышек так же важна, как и стерилизация банок. Это защитит заготовки от плесени и сохранит их вкус до следующего сезона.

