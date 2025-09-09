Житель Попасной спас свою жену от атаки украинских сил

Житель Попасной спас свою жену от атаки украинских сил Житель Попасной получил травмы, когда закрывал свою жену от атаки дрона ВСУ

В городе Попасная в ЛНР мирный житель получил ранения, прикрыв свою супругу во время атаки беспилотника ВСУ. Инцидент произошел при обстреле передвижного магазина, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские военные вновь нанесли удар по гражданским объектам. На этот раз целью стала автолавка, занимавшаяся доставкой товаров первой необходимости. Пострадавший был немедленно госпитализирован для оказания медицинской помощи.

В результате удара пострадал индивидуальный предприниматель, который принял основной удар на себя, успев прикрыть находившуюся рядом супругу, — указал политик.

Местные власти фиксируют систематические обстрелы населенных пунктов, приводящие к жертвам среди мирного населения. Состояние раненого оценивается как стабильное, проводится необходимое лечение.

Ранее сообщалось о гуманном поведении российских солдат в зоне боевых действий. Военнослужащие группировки войск «Север» спасли четырех птиц, включая совенка, которые запутались в антидроновых сетках. Военные регулярно помогают животным, оказавшимся в опасности в зоне боевых действий.