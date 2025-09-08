Российские военные вытащили из антидроновой сетки совенка

Военнослужащие группировки войск «Север» спасли четырех птиц, включая совенка, которые запутались в антидроновых сетках, рассказал боец Ленинградского гвардейского полка с позывным Борода в интервью РИА Новости. По его словам, солдаты регулярно помогают животным, оказавшимся в опасности в зоне боевых действий.

Бойцы заметили птиц во время патрулирования территории, где для защиты от беспилотников установлены специальные сети. Военнослужащие аккуратно освободили пернатых, в том числе молодую сову.

Дороги сейчас укрывают сетками. Новая технология борьбы с дронами... В пути следования, если замечается птица, которая подает признаки жизни, так сказать, пробуем спасти, — указал Борода.

Он отметил контраст между гуманным отношением российских военных к животным и методами противника. По его словам, украинские силы используют тела животных для маскировки самодельных взрывных устройств.

Военнослужащий подчеркнул, что такие методы ведения войны являются недопустимыми и негуманными. Спасенные птицы были выпущены на свободу после освобождения из сетей.

