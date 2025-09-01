День знаний — 2025
Бойцы ВС России доставили боекомплект и продукты под ударами FPV-дронов

Боец Бойко рассказал, что под обстрелом доставил провизию и БК на передовую

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Российским военнослужащим удалось доставить продукты и боекомплект на передовую в районе Малых Щербаков Запорожской области, несмотря на атаку двух FPV-дронов, сообщил РИА Новости боец с позывным Бойко. Дроны повредили автомобиль, но груз все равно был доставлен.

С водителем один раз доставляли провизию, ехали груженые. Я увидел, что летит FPV-дрон с правой стороны. Я выпрыгнул из машины, а FPV-дрон ударил в дверь. Второй FPV-дрон заглушил РЭБ. Мы увидели, что машина несильно пострадала, поэтому поехали дальше и доставили ребятам груз: продукты и БК, — сообщил Бойко.

По словам военного, автомобиль был обшит резиновой прокладкой, что спасло бойцов. Ситуация повторилась спустя неделю, однако в этот раз дроны промахнулись и военнослужащие выполнили задачу. По словам Бойко, он с сослуживцем совершает по два-три рейса в неделю на передовую. Каждый раз они сталкиваются с опасностью.

Ранее снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Саныч рассказал, что снайперы Вооруженных сил России пересмотрели схему работы в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, теперь они не только работают по живой силе противника, но и прикрывают штурмовые группы от беспилотных летательных аппаратов.

