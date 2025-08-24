Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 09:52

Российские снайперы перешли на новую тактику из-за БПЛА

Боец Саныч заявил, что снайперы начали прикрывать штурмовиков от БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Снайперы Вооруженных сил России пересмотрели схему работы в зоне проведения специальной военной операции, рассказал снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Саныч. По его словам, которые приводит РИА Новости, теперь они не только работают по живой силе противника, но и прикрывают штурмовые группы от беспилотных летательных аппаратов.

Работа снайперов — это не просто уничтожать теперь живую силу противника, но еще стараться максимально прикрывать штурмовые группы, то есть сбивать птички (БПЛА. — NEWS.ru) со снайперских винтовок на дальнюю дистанцию, — сказал снайпер.

Он добавил, что при перемещении на открытой местности приоритетной целью по-прежнему являются вражеские группы. Он отметил, что противник не может не менять людей на позициях. Кроме того, ВСУ регулярно заносят боекомплект и провизию. По словам Саныча, снайперы ждут караваны именно в местах таких переходов.

Тем временем украинские снайперши демонстрируют изощренность, циничность и особую жестокость по отношению к российским военнослужащим. Как рассказал генерал-майор Сергей Липовой, они стремятся ранить солдат ниже пояса.

ВС РФ
СВО
снайперы
беспилотники
БПЛА
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
В России отключат от «Госуслуг» часть сотовых номеров
Спецпоезд бросили на тушение терминала
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 августа: где сбои в РФ
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.