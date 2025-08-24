Российские снайперы перешли на новую тактику из-за БПЛА

Снайперы Вооруженных сил России пересмотрели схему работы в зоне проведения специальной военной операции, рассказал снайпер Ленинградского гвардейского полка группировки войск «Север» с позывным Саныч. По его словам, которые приводит РИА Новости, теперь они не только работают по живой силе противника, но и прикрывают штурмовые группы от беспилотных летательных аппаратов.

Работа снайперов — это не просто уничтожать теперь живую силу противника, но еще стараться максимально прикрывать штурмовые группы, то есть сбивать птички (БПЛА. — NEWS.ru) со снайперских винтовок на дальнюю дистанцию, — сказал снайпер.

Он добавил, что при перемещении на открытой местности приоритетной целью по-прежнему являются вражеские группы. Он отметил, что противник не может не менять людей на позициях. Кроме того, ВСУ регулярно заносят боекомплект и провизию. По словам Саныча, снайперы ждут караваны именно в местах таких переходов.

Тем временем украинские снайперши демонстрируют изощренность, циничность и особую жестокость по отношению к российским военнослужащим. Как рассказал генерал-майор Сергей Липовой, они стремятся ранить солдат ниже пояса.