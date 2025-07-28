Состоящие в рядах ВСУ снайперши характеризуются изощренностью, циничностью и особой жестокостью по отношению к российским военнослужащим — в частности, они стремятся ранить солдат ВС РФ ниже пояса, сообщил генерал-майор Сергей Липовой. По его словам, которые приводит aif.ru, это делается для того, чтобы к раненому подошли его сослуживцы, в таких ситуациях снайперши стараются ранить и их.

Если кто-то из наших военнослужащих попадает в прицел снайперши, то она сразу не убивает, а ранит его, причем, бьет все время ниже пояса с таким расчетом, чтобы к нему на помощь пришли его сослуживцы, — объяснил Липовой.

Ранее сообщалось, что российские солдаты ликвидировали 25-летнюю украинку из числа снайперов Татьяну Любич. Девушка погибла на Покровском направлении. Она была родом из Винницы и любила вплетать в косы желто-голубые ленты. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, Любич могла попасть в ряды украинской армии в силу сложных жизненных обстоятельств. Он также не исключил, что 25-летняя девушка могла вступить в ВСУ по идейным соображениям.