Песков озвучил, когда Путин уйдет в отпуск Песков: Путин не может позволить себе отпуск даже в день рождения

Президент России Владимир Путин не имеет возможности уйти в отпуск из-за высокой рабочей нагрузки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Отвечая на вопрос о планах главы государства на предстоящий день рождения, Песков подчеркнул невозможность отдыха в текущих условиях.

Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить, — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков не уточнил детали рабочего расписания Путина, однако ранее неоднократно сообщал о его плотном графике встреч и совещаний. День рождения президент РФ отмечает 7 октября. В прошлые годы он часто проводил этот день в рабочем режиме, совмещая официальные мероприятия с неформальными встречами.

