09 сентября 2025 в 02:30

Песков озвучил, когда Путин уйдет в отпуск

Песков: Путин не может позволить себе отпуск даже в день рождения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент России Владимир Путин не имеет возможности уйти в отпуск из-за высокой рабочей нагрузки, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Отвечая на вопрос о планах главы государства на предстоящий день рождения, Песков подчеркнул невозможность отдыха в текущих условиях.

Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить, — указал пресс-секретарь российского лидера.

Песков не уточнил детали рабочего расписания Путина, однако ранее неоднократно сообщал о его плотном графике встреч и совещаний. День рождения президент РФ отмечает 7 октября. В прошлые годы он часто проводил этот день в рабочем режиме, совмещая официальные мероприятия с неформальными встречами.

Ранее портал Baijiahao объяснил, почему народ Китая так уважает российского лидера. По данным СМИ, Путин три раза спасал Китай от катастрофы. Первым важным этапом стал договор о добрососедстве 2001 года. Вторым шагом эксперты называют контракт 2014 года на поставки 38 млрд кубометров газа в год. Третий раз произошел в 2022 году, когда на Россию стали оказывать беспрецедентное санкционное давление.

Владимир Путин
отпуск
Дмитрий Песков
день рождения
