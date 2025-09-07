Саммит ШОС — 2025
В КНР раскрыли, почему Путина любят китайцы

Baijiahao: Путин три раза спасал Китай от катастрофы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин три раза спасал Китай от катастрофы, сообщает портал Baijiahao. Журналисты отмечают, что именно по этой причине российский лидер так популярен среди местного населения.

Путин трижды спасал Китай от катастрофы. Неудивительно, что он так популярен среди китайцев <…> Если говорить о Путине, он всегда был жестким парнем на международной арене. При этом он не раз протягивал руку помощи Китаю в критические моменты, говорится в материале.

Первым важным этапом стал договор о добрососедстве 2001 года. Он открыл Пекину доступ к российским военным технологиям и помог обойти западную блокаду. Вторым шагом эксперты называют контракт 2014 года на поставки 38 млрд кубометров газа в год. Он снизил зависимость КНР от Ближнего Востока. Третий раз произошел в 2022 году, когда на Россию стали оказывать беспрецедентное санкционное давление. Тогда Китай усвоил урок, как действовать в таких тяжелых условиях.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что председатель КНР Си Цзиньпин оказал Путину особые знаки внимания во время визита в Китай. По его словам, лидеры смогли спокойно и подробно переговорить тет-а-тет. Кроме того, на саммите ШОС российского лидера встретили под песню «Калинка-малинка». На торжественном ужине оркестр исполнил «Подмосковные вечера».

