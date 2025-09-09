США встали на сторону России по вопросу дискриминации со стороны Украины

США встали на сторону России по вопросу дискриминации со стороны Украины Суд в Чикаго обязал выплатить россиянке $20 тыс. за дискриминацию по нацпризнаку

Федеральный суд Чикаго постановил взыскать $20 тыс. (1,5 млн рублей) в пользу гражданки России Аделии Муслимовой, признав факт дискриминации по национальному признаку. Решение было вынесено после того, как сотрудница салона услуг украинского происхождения отказалась обслуживать клиентку из-за ее российского гражданства, пишет РИА Новости.

Я подавала иск о дискриминации, но судья в решении написала, что я столкнулась с русофобией. По решению суда мне присудили компенсацию $20 тыс., — рассказала Муслимова.

Истица самостоятельно вела дело в Комиссии по правам человека штата Иллинойс без привлечения адвокатов. В решении судьи Дженнифер Нолен указано, что россиянка испытала душевные страдания. Сумма штрафа, по ее мнению, является разумной для возмещения ущерба.

Муслимова расценила данный вердикт как прецедент для всей российской диаспоры в США, отметив, что многие соотечественники сталкиваются с подобными случаями, но редко обращаются в суд. Дело стало одним из первых официально задокументированных случаев юридического признания русофобии как формы дискриминации в американской судебной практике.

Если человек хочет, он себя защитит от несправедливости, — резюмировала Муслимова.

