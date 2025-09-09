Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 01:50

Временный запрет на пролет самолетов введен в российском аэропорту

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Тамбова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Тамбова (Донское) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера принята для обеспечения безопасности полетов и пассажиров, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для скорейшего возобновления полноценной работы аэропорта. Ограничения носят временный характер и будут действовать до устранения всех факторов, потребовавших введения особого режима работы.

Пассажирам, планирующим воспользоваться услугами аэропорта, рекомендуется уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков. Подобные меры являются стандартной практикой в гражданской авиации и направлены исключительно на обеспечение безопасности воздушного движения.

Ранее сообщалось, что на запасном аэродроме в Атырау в Казахстане совершил экстренную посадку самолет, летевший из Екатеринбурга в турецкую Анталью. Рейс выполняла авиакомпания Azur Air. Причины неполадок неизвестны. На территории воздушной гавани вынужденно оказались 339 человек. Для выполнения дальнейшего рейса был направлен другой самолет.

