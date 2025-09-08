Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 20:28

Маринованные белые грибы: простой рецепт — эти банки съедают до дна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Маринованные белые грибы — это королевская закуска, которая сохраняет насыщенный лесной аромат. Их вкус — это идеальный баланс кисло-сладкого маринада, пряностей и благородного грибного послевкусия. Рассказываем простой рецепт закатки.

Для приготовления очистите 2 кг белых грибов, нарежьте крупные экземпляры, отварите в подсоленной воде 20 минут, снимая пену. Для маринада вскипятите 1 л воды с 100 г сахара, 50 г соли, 5 горошинами душистого перца, 3 бутончиками гвоздики и 2 лавровыми листами. Влейте 150 мл 9% уксуса, добавьте отваренные грибы и кипятите 10 минут. Разложите грибы по стерильным банкам, залейте кипящим маринадом, добавьте по 1 зубчику чеснока и зонтику укропа в каждую банку.

Закатайте крышками, укутайте до остывания. Храните в прохладном месте — такие грибы станут украшением праздничного и не только стола. Эти банки съедают до дна.

Ранее стало известно, как замариновать салат из жареных лесных грибов с луком и морковью.

грибы
домашние заготовки
рецепты
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции
США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией
Доллар достиг максимума с конца июля
Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали
Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими
Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников
Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан
Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе
Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого коснется и на сколько вырастут
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.