Маринованные белые грибы: простой рецепт — эти банки съедают до дна

Маринованные белые грибы — это королевская закуска, которая сохраняет насыщенный лесной аромат. Их вкус — это идеальный баланс кисло-сладкого маринада, пряностей и благородного грибного послевкусия. Рассказываем простой рецепт закатки.

Для приготовления очистите 2 кг белых грибов, нарежьте крупные экземпляры, отварите в подсоленной воде 20 минут, снимая пену. Для маринада вскипятите 1 л воды с 100 г сахара, 50 г соли, 5 горошинами душистого перца, 3 бутончиками гвоздики и 2 лавровыми листами. Влейте 150 мл 9% уксуса, добавьте отваренные грибы и кипятите 10 минут. Разложите грибы по стерильным банкам, залейте кипящим маринадом, добавьте по 1 зубчику чеснока и зонтику укропа в каждую банку.

Закатайте крышками, укутайте до остывания. Храните в прохладном месте — такие грибы станут украшением праздничного и не только стола. Эти банки съедают до дна.

