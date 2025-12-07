Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто

Для засолки рыбной икры понадобятся 400 г икры, 50 г соли (+2 ст. л. для обработки икры), 500 мл кипяченой воды и 20 мл рафинированного подсолнечного масла. Сначала вскипятите воду, затем остудите ее до теплого состояния. Растворите 50 г соли в теплой воде. В отдельной миске растворите 2 ст. л. соли в горячей воде. Поместите икру во второй раствор на 1–2 минуты, после чего промойте и осторожно отделите от нее пленки — благодаря обработке это несложно. Хорошенько промойте икру под проточной водой, чтобы она была полностью чистой. Затем переложите в глубокую емкость, залейте рассолом и оставьте для засолки: от 5 минут — для немедленного употребления, 10 минут — для хранения до недели, 15 минут — если планируете сохранить икру дольше. Оставшуюся влагу уберите, выложив икру на бумажные полотенца, осторожно обсушивая ее. Пересыпьте икру в подходящую емкость, влейте подсолнечное масло и аккуратно перемешайте. Храните готовую икру в холодильнике, учитывая срок хранения, зависящий от длительности засолки.

