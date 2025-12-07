ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 10:30

Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто

Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Для засолки рыбной икры понадобятся 400 г икры, 50 г соли (+2 ст. л. для обработки икры), 500 мл кипяченой воды и 20 мл рафинированного подсолнечного масла. Сначала вскипятите воду, затем остудите ее до теплого состояния. Растворите 50 г соли в теплой воде. В отдельной миске растворите 2 ст. л. соли в горячей воде. Поместите икру во второй раствор на 1–2 минуты, после чего промойте и осторожно отделите от нее пленки — благодаря обработке это несложно. Хорошенько промойте икру под проточной водой, чтобы она была полностью чистой. Затем переложите в глубокую емкость, залейте рассолом и оставьте для засолки: от 5 минут — для немедленного употребления, 10 минут — для хранения до недели, 15 минут — если планируете сохранить икру дольше. Оставшуюся влагу уберите, выложив икру на бумажные полотенца, осторожно обсушивая ее. Пересыпьте икру в подходящую емкость, влейте подсолнечное масло и аккуратно перемешайте. Храните готовую икру в холодильнике, учитывая срок хранения, зависящий от длительности засолки.

Ранее мы привели рецепт рулета с печенью трески.

икра
красная икра
деликатес
закуски
домашние заготовки
рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ВАРПЭ поприветствовали возобновление добычи сайры
Неадекват в костюме Адама разгромил цветочный магазин ради одной розы
В Киеве включили известную личность в список лиц «российского империализма»
Удары по Украине сегодня, 7 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Закон о тишине в Калмыкии и Элисте: новые правила конца 2025 года
Идеальный рецепт засолки икры без лишних хлопот: очень просто
Легендарный хоккеист купил картину дочери Кудрявцевой
Премьер Польши ответил на заявление Маска о роспуске Евросоюза
В России предложили «отменить» бойца ММА по примеру Долиной
В школах и садах Ангарска пропало отопление из-за аварии на станции
Банда самого кровавого киллера РФ отправила на тот свет полсотни человек
Налоговая взялась за известного российского артиста
«Удивительная гуманность»: военкор высказался о приговоре по делу «Крокуса»
Стали известны подробности о состоянии россиян, отравившихся на танкере
Юрист назвал три критерия для изъятия земли у россиян
На Солнце случилась двойная сильная вспышка
Появилось видео последствий ДТП с утонувшей машиной в Петербурге
Ян выбил себе титул UFC в поединке с Двалишвили
Названа категория россиян, которая может досрочно выйти на пенсию
Венгерский политолог раскрыл, какой подарок Путину сделала Европа
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.