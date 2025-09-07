Салат из жареных лесных грибов с луком и морковью: мариную на зиму банками

Салат из жареных лесных грибов с луком и морковью — это царская закуска, которая сохранит аромат осеннего леса до следующего сезона. Мариную его на зиму банками!

Вкус этого салата — это гармония поджаристых грибов с карамельными нотками лука, сладостью моркови и пикантным маринадом, где уксусная кислинка идеально сбалансирована сахаром.

Рецепт: обжарьте 2 кг очищенных лесных грибов (белых, подберезовиков) до золотистости, отдельно пассеруйте 3 крупные луковицы полукольцами и 2 моркови соломкой. Смешайте все в кастрюле, добавьте 100 мл растительного масла, 50 г сахара, 1 ст. л. соли, перец горошком и лавровый лист. Тушите 20 минут, влейте 100 мл уксуса 9%, проварите еще 5 минут. Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте крышками.

Этот салат не требует стерилизации — грибы, жаренные в масле, и уксус гарантируют сохранность. Подавайте его с картофелем или как холодную закуску.

