07 сентября 2025 в 17:33

Салат из жареных лесных грибов с луком и морковью: мариную на зиму банками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат из жареных лесных грибов с луком и морковью — это царская закуска, которая сохранит аромат осеннего леса до следующего сезона. Мариную его на зиму банками!

Вкус этого салата — это гармония поджаристых грибов с карамельными нотками лука, сладостью моркови и пикантным маринадом, где уксусная кислинка идеально сбалансирована сахаром.

Рецепт: обжарьте 2 кг очищенных лесных грибов (белых, подберезовиков) до золотистости, отдельно пассеруйте 3 крупные луковицы полукольцами и 2 моркови соломкой. Смешайте все в кастрюле, добавьте 100 мл растительного масла, 50 г сахара, 1 ст. л. соли, перец горошком и лавровый лист. Тушите 20 минут, влейте 100 мл уксуса 9%, проварите еще 5 минут. Горячий салат разложите по стерильным банкам, закатайте крышками.

Этот салат не требует стерилизации — грибы, жаренные в масле, и уксус гарантируют сохранность. Подавайте его с картофелем или как холодную закуску.

Ранее стало известно, как приготовить солянку с капустой и грибами на зиму в банках: основа для супов и рагу.

грибы
рецепты
домашние заготовки
подберезовики
Дарья Иванова
Д. Иванова
