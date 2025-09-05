Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 20:33

Солянка с капустой и грибами на зиму в банках: основа для супов и рагу

Солянка с капустой и грибами — это универсальная заготовка на зиму в банках, которая станет основой для супов, рагу или самостоятельной закуской. Ее вкус будет насыщенным и ярким даже в лютые морозы.

Рецепт: нашинкуйте 2 кг белокочанной капусты, обжарьте 500 г грибов (лучше лесных) с 2 луковицами и 2 морковками. Смешайте овощи с капустой, добавьте 200 г томатной пасты, 100 мл растительного масла, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, перец горошком и лавровый лист. Тушите 40 минут на медленном огне, затем разложите по стерильным банкам и закатайте. Секрет долгого хранения — добавление 1 ст. л. уксуса 9% на литр смеси перед раскладкой.

Эта заготовка отлично экономит время приготовления блюд зимой. Используйте ее в супы, рагу, в качестве начинки для пирогов или просто ешьте как салат.

