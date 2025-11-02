Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 08:00

Такой супчик особо хорош осенью: готовим грибную солянку с копченостями без заморочек сразу в одной кастрюле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Такой супчик особо хорош осенью: готовим грибную солянку без заморочек сразу в одной кастрюле. Холодными осенними днями так хочется чего‑то теплого, насыщенного и по‑домашнему уютного! Грибная солянка с копченостями — именно то блюдо, которое согреет и подарит ощущение комфорта. Ее аромат мгновенно создает атмосферу домашнего очага, а вкус приятно удивляет сочетанием копченых нот и грибной свежести. Готовится все в одной кастрюле — никаких лишних хлопот, а результат превзойдет ожидания!

Для сочной солено‑копченой основы возьмите 200 г копченой колбасы, 200 г копченых ребрышек и 200 г ветчины. Нарежьте все аккуратной соломкой. В кастрюле с толстым дном сперва обжарьте нарезанный репчатый лук и 200 г грибов, затем добавьте два соленых огурца и два помидора, приправьте двумя столовыми ложками томатной пасты. Залейте кипятком, положите копчености и проварите около 10 минут. В завершение добавьте 150 г оливок. Подавайте солянку горячей, украсив долькой лимона и добавив ложку сметаны — так вкус раскроется полностью. Получается сытно, ароматно и очень по‑осеннему уютно!

Ранее мы готовили суп за 10 минут. И согреет в холод, и станет антипохмельным зельем — самый простой рецепт, который приживется на вашей кухне.

Читайте также
Готовить картофельные зразы не сложно: рецепт белорусских зраз с грибами — семья теперь не хочет никаких котлет
Общество
Готовить картофельные зразы не сложно: рецепт белорусских зраз с грибами — семья теперь не хочет никаких котлет
Эти грибы замаринуются, пока варится картошка: шампиньоны «Моментальные»
Общество
Эти грибы замаринуются, пока варится картошка: шампиньоны «Моментальные»
И быстрый суп, и похмельное зелье: готовим солянку по-новому — в 1 кастрюле и без мороки
Общество
И быстрый суп, и похмельное зелье: готовим солянку по-новому — в 1 кастрюле и без мороки
Откройте для себя рецепт русской капустной солянки: легко и быстро
Семья и жизнь
Откройте для себя рецепт русской капустной солянки: легко и быстро
Хотите суп за 10 минут? Сохраните шикарный рецепт — быстрый сырный суп: картошка, сырок и бекон; готовится он без хлопот в 1 кастрюле
Общество
Хотите суп за 10 минут? Сохраните шикарный рецепт — быстрый сырный суп: картошка, сырок и бекон; готовится он без хлопот в 1 кастрюле
грибы
солянка
супы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку дронов и сорвала планы ВСУ в российском регионе
В Польше возмутились, что на жителей страны «повесили» долги украинцев
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 2 ноября: инфографика
Герой ноябрьского меню: открываем секрет самого полезного фрукта
Росавиация дала добро на полеты в трех аэропортах
Средства ПВО сбили за ночь в небе над Россией 164 БПЛА ВСУ
«Одна банка тушенки на троих»: ВСУ оказались в западне под Харьковом
Сразу семь БПЛА ударили по Орловской области
Суд счел незаконным нарушающее интересы ребенка соглашение об алиментах
Вильфанд назвал округа России, на которые обрушится мороз
ВСУ пустили в ход редчайшую бронемашину
Что будет со МХАТом после Кехмана: инсайдеры раскрыли новые подробности
Огородный произвол ВСУ, прилет под Краснодаром: новости СВО к утру 2 ноября
Появились новые подробности убийства криминального авторитета Япончика
Землетрясение произошло на севере Сахалина магнитудой 3,7
Режим беспилотной опасности объявили на территории Башкирии
Песков объяснил, почему встреча Путина и Трампа пока не организована
В Германии признали право России бороться за свою безопасность
Команда Овечкина проиграла четвертый матч подряд
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 ноября
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее
Общество

Беру грудку и сыр — через 7 минут уже едим! Сочные кармашки с курицей, как в Турции, только вкуснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.