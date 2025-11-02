Такой супчик особо хорош осенью: готовим грибную солянку с копченостями без заморочек сразу в одной кастрюле

Такой супчик особо хорош осенью: готовим грибную солянку без заморочек сразу в одной кастрюле. Холодными осенними днями так хочется чего‑то теплого, насыщенного и по‑домашнему уютного! Грибная солянка с копченостями — именно то блюдо, которое согреет и подарит ощущение комфорта. Ее аромат мгновенно создает атмосферу домашнего очага, а вкус приятно удивляет сочетанием копченых нот и грибной свежести. Готовится все в одной кастрюле — никаких лишних хлопот, а результат превзойдет ожидания!

Для сочной солено‑копченой основы возьмите 200 г копченой колбасы, 200 г копченых ребрышек и 200 г ветчины. Нарежьте все аккуратной соломкой. В кастрюле с толстым дном сперва обжарьте нарезанный репчатый лук и 200 г грибов, затем добавьте два соленых огурца и два помидора, приправьте двумя столовыми ложками томатной пасты. Залейте кипятком, положите копчености и проварите около 10 минут. В завершение добавьте 150 г оливок. Подавайте солянку горячей, украсив долькой лимона и добавив ложку сметаны — так вкус раскроется полностью. Получается сытно, ароматно и очень по‑осеннему уютно!

