30 октября 2025 в 10:46

Суп за 10 минут: и согреет в холод, и станет антипохмельным зельем — самый простой рецепт, который приживется на вашей кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп за 10 минут: и согреет в холод, и станет антипохмельным зельем — самый простой рецепт, который приживется на вашей кухне. Захотелось вкусного, сытного, но быстрого обеда? Этот томатный суп с нежными куриными фрикадельками и полезным нутом — именно то, что нужно! Овощи придают супу сочность, томатная паста — аппетитный кисло‑сладкий оттенок, а нут делает его особенно питательным. Подавайте с зеленью — и обычный обед превратится в маленькое кулинарное торжество!

Для начала сформируйте фрикадельки из 400 г куриного фарша. Пока они ждут своей очереди, подготовьте овощи: нарежьте одну морковь, луковицу и болгарский перец. В кастрюле с толстым дном обжарьте овощи до золотистой корочки, добавьте две столовые ложки томатной пасты и слегка прогрейте. Залейте кипятком, приправьте солью и любимыми специями, доведите до кипения. Аккуратно опустите в бульон фрикадельки, дайте супу снова закипеть. Теперь добавьте консервированный нут (из одной банки) и два измельчённых зубчика чеснока. Через пару минут снимите кастрюлю с огня — суп готов! При подаче посыпьте свежей зеленью: получится ярко, ароматно и очень аппетитно.

Ранее мы делились рецептом «Пьяного борща» от бабушки. Обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
