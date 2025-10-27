Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 10:20

И быстрый суп, и похмельное зелье: готовим солянку по-новому — в 1 кастрюле и без мороки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

И быстрый суп, и похмельное зелье: готовим солянку по-новому — в одной кастрюле и без мороки. Эта солянка не только покорила всех своим насыщенным вкусом, но и выручает, когда нужно быстро приготовить что-то сытное. А еще она — настоящая находка после веселых выходных! Готовить этот чудо-суп проще простого, и все делается в одной кастрюле. Никаких лишних хлопот с разными сковородками и мисками! Сначала нарезаем лучок и морковку — пусть подрумянятся в нашей кастрюльке. Добавляем ложечку томатной пасты, и вот уже аромат начинает сводить с ума!

А дальше начинается самое интересное: нарезаем соленые огурчики (3–4 штуки), копчености (у меня обычно сосиски — 150 г, охотничьи колбаски — 100 г, копченая колбаска — 150 г и ветчина — 100 г), картошечку (3 штучки), маслинки или оливки (100 г) — и суп становится таким наваристым!

В конце кидаем чеснок (3 зубчика), солим, перчим по вкусу. Подаем со сметанкой и лимончиком — пальчики оближешь! Этот супчик такой вкусный, что даже гости просят рецепт. Попробуйте приготовить — не пожалеете!

Ранее мы делились рецептом «Пьяного борща» от бабушки. Обалденный согревающий суп — один простой ингредиент решает все.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
