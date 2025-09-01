День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 21:01

Мариную специально для стола на Новый год: острые баклажаны на закуску

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мариную эту закуску специально для стола на Новый год. Баклажаны по этому рецепту отличаются балансом вкусов: нежная мякоть овощей впитывает пряный маринад с чесноком, острым перцем и зеленью, создавая взрывной букет.

Для приготовления нарежьте 2 кг молодых баклажанов кольцами толщиной 1 см, пересыпьте 1 ст. л. соли и оставьте на 30 минут, чтобы ушла горечь. Промойте и обжарьте колечки до золотистой корочки. Для маринада смешайте 1 л воды, 100 мл уксуса 9%, 3 ст. л. сахара, 2 ст. л. соли, 5 измельченных зубчиков чеснока, 1 стручок острого перца кольцами и пучок укропа. Доведите маринад до кипения. В стерильные банки уложите баклажаны слоями, залейте кипящим маринадом, добавьте по 1 ч. л. растительного масла в каждую банку и закатайте.

Эти острые баклажаны на закуску можно есть через сутки, но настоящий вкус раскрывается через две недели — это стоит того, чтобы подождать!

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны «как грибы».

