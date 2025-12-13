Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 08:30

Нанесла на кружки баклажан крабовую пасту: обалденная закуска с изюминкой — простая, но станет хитом застолья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Нанесла на кружки баклажан крабовую пасту: обалденная закуска с изюминкой — простая, но станет хитом застолья. Эта закуска всегда разлетается первой — сочетание мягких обжаренных баклажанов, нежной крабовой пасты и сочного помидора создает идеальный баланс вкусов. Готовится быстро, выглядит празднично, а вкус — как у ресторанной холодной закуски.

Вам понадобится: 2 средних баклажана, 150 г крабовых палочек, 2-3 ст. л. майонеза, зубчик чеснока, 2 помидора, соль, перец, растительное масло для жарки.

Как приготовить: баклажаны нарежьте кружками толщиной около 1 см, слегка посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните полотенцем. Обжарьте кружки на растительном масле до мягкости и золотистого цвета, выложите на бумажные полотенца. Крабовые палочки измельчите в пасту (можно через блендер), добавьте майонез и пропущенный через пресс чеснок, перемешайте до однородности. Переложите смесь в кондитерский мешок. На каждый кружок баклажана выдавите «розочку» крабовой пасты. Сверху положите тонкий кружок помидора.

Подавайте охлажденной — закуска идеально держит форму и смотрится очень эффектно на столе.

Ранее мы готовили бабушкин капустный салат с яйцами и колбасой. Рецепту нет цены — очень простой, но съедается быстрее любых изысков.

Проверено редакцией
Читайте также
Баклажанный закусочный торт: это чудо отодвинет оливье и шубу на второй план на новогоднем столе
Общество
Баклажанный закусочный торт: это чудо отодвинет оливье и шубу на второй план на новогоднем столе
Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол
Общество
Салат «Праздничный» с жареными баклажанами: когда хочется чего-то новенького на новогодний стол
Необычная намазка со шпротами: секретный овощ меняет все. Простой рецепт
Семья и жизнь
Необычная намазка со шпротами: секретный овощ меняет все. Простой рецепт
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут
Семья и жизнь
Быстрые шарики из риса и крабовых палочек: шедевр на Новый год за 5 минут
Пачка крабовых палочек и кусочек рыбки: готовим самый вкусный рулет к застолью. 10 минут — и уже едим
Общество
Пачка крабовых палочек и кусочек рыбки: готовим самый вкусный рулет к застолью. 10 минут — и уже едим
баклажаны
закуски
крабовые палочки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа допустимая доза алкоголя
Главное блюдо без мяса: цветная капуста, от которой все будут в восторге
Суд над бывшим мэром Стамбула может растянуться на 12 лет
Американский рэпер прилетел в Москву в тапочках и попал на видео
Одесские «людоловы» избили бывшего пленного ВСУ
Ханука-2025: история, традиции и даты праздника огней
В Госдуме высказались о необходимости создания реестра педофилов
Половина россиян хочет успеть совершить крупные покупки до Нового года
Захарова рассказала, как Зеленский шантажирует западных лидеров
Бойцы ВСУ опубликовали ролик и навели на себя удар
На Украине могли погибнуть около 10 тысяч иностранных наемников ВСУ
Пусть свет меноры ведет вас: открытки на Хануку — 14 декабря 2025 года
Декретный отпуск для мужчин в 2026-м: как оформить, размер выплат
В РАН назвали главную задачу в ситуации с задержанным в Польше археологом
Названа польза укрепления юаня для России
Два человека погибли при атаке беспилотников ВСУ на Саратов
Стало известно о самой холодной ночи с начала зимы в Москве
Пряно-чесночное настроение: рецепт намазки на бутерброды из сала
Идеальная слабосоленая рыба: всего 3 ингредиента и 5 минут усилий
«Оставьте детей в покое»: в Госдуме возмутились новыми предметами в школах
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.