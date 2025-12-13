Нанесла на кружки баклажан крабовую пасту: обалденная закуска с изюминкой — простая, но станет хитом застолья

Нанесла на кружки баклажан крабовую пасту: обалденная закуска с изюминкой — простая, но станет хитом застолья. Эта закуска всегда разлетается первой — сочетание мягких обжаренных баклажанов, нежной крабовой пасты и сочного помидора создает идеальный баланс вкусов. Готовится быстро, выглядит празднично, а вкус — как у ресторанной холодной закуски.

Вам понадобится: 2 средних баклажана, 150 г крабовых палочек, 2-3 ст. л. майонеза, зубчик чеснока, 2 помидора, соль, перец, растительное масло для жарки.

Как приготовить: баклажаны нарежьте кружками толщиной около 1 см, слегка посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните полотенцем. Обжарьте кружки на растительном масле до мягкости и золотистого цвета, выложите на бумажные полотенца. Крабовые палочки измельчите в пасту (можно через блендер), добавьте майонез и пропущенный через пресс чеснок, перемешайте до однородности. Переложите смесь в кондитерский мешок. На каждый кружок баклажана выдавите «розочку» крабовой пасты. Сверху положите тонкий кружок помидора.

Подавайте охлажденной — закуска идеально держит форму и смотрится очень эффектно на столе.

