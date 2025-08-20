Маринованные баклажаны «как грибы»: банки, которые съедают первыми

Маринованные баклажаны «как грибы» — это удивительная закуска с насыщенным лесным ароматом, где баклажаны действительно напоминают грибы по вкусу. Они получаются упругими, с пикантными нотками чеснока и пряностей.

Для приготовления возьмите: 1 кг молодых баклажанов, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, 100 мл растительного масла, 50 мл 9% уксуса, 1 ст. л. соли, 1 ч. л. сахара, лавровый лист, перец горошком. Баклажаны нарежьте кубиками 2×2 см, отварите в подсоленной воде 5 минут, откиньте на дуршлаг. В сковороде разогрейте масло, обжарьте измельченный чеснок 30 секунд, добавьте уксус, соль, сахар и специи, снимите с огня. Смешайте баклажаны с рубленым укропом и горячим маринадом, разложите по стерильным банкам, утрамбуйте. Закройте крышками, после остывания храните в холодильнике.

Через 2 дня баклажаны пропитаются маринадом и приобретут тот самый «грибной» вкус — они идеальны с картошкой или как самостоятельная закуска. Готовьте двойную порцию — эти банки всегда съедают первыми.

