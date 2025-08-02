Лечо всего за 15 минут: без лишних расходов, хлопот и затрат времени

Лечо всего за 15 минут: без лишних расходов, хлопот и затрат времени

Лечо — это ароматная овощная закуска с нежным сладковатым вкусом перца, легкой кислинкой томатов и пряными нотками. Блюдо получается сочным, с бархатистой текстурой и насыщенным летним ароматом.

Для самого простого варианта приготовления лечо всего за 15 минут нарежьте 5 болгарских перцев соломкой, 3 помидора кубиками и 1 луковицу полукольцами. Обжарьте лук на 2 ст. л. растительного масла до прозрачности, добавьте перец и тушите пару минут. Положите томаты, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. паприки и тушите под крышкой еще 10 минут на среднем огне. В конце влейте 1 ст. л. уксуса 9%, перемешайте и снимите с огня.

Все — лечо готово к употреблению. Можете есть его сразу или закатать в банки на зиму. Оно идеально с картошкой, мясом или просто с хлебом! Эта закуска готовится без лишних финансовых расходов, хлопот и затрат времени.

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