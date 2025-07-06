Маринуем сейчас, едим уже через 2 часа: хрустящая капуста с чесночком

Маринуем сейчас, едим уже через 2 часа: хрустящая капуста с чесночком

Этот рецепт капусты с чесноком и свеклой поразит вас быстротой приготовления. Маринуем сейчас, а едим уже через два часа. Капуста получается сочной, хрустящей и очень ароматной.

Нашинкуйте 1 кг белокочанной капусты, нарежьте 1 небольшую сырую свеклу тонкими ломтиками и 3-4 зубчика чеснока пластинами. Уложите овощи слоями в банку. Для маринада вскипятите 1 л воды, добавьте 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 100 мл уксуса 9%, 5 горошин душистого перца и 2 лавровых листа.

Горячим маринадом залейте овощи, остудите при комнатной температуре и уберите в холодильник. Уже через 2 часа вы получите яркое, хрустящее блюдо с невероятным балансом вкусов: сладковатая свекла смягчает остроту чеснока, а специи придают пикантность.

Такую капусту можно хранить в холодильнике до 2 недель, но она обычно съедается моментально — идеальная закуска к мясу, картошке или просто с черным хлебом!

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