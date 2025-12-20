Достаю банку маринованных огурцов и готовлю чудо-салат «Фантастика» на Новый год: просто балдеж

Каждое 31 декабря достаю банку маринованный огурцов и готовлю чудо-салат «Фантастика» на Новый год. Вкус — просто балдеж.

Салат получается невероятно насыщенным: нежная печень, сладковатые тушеные овощи, пикантные огурцы и сливочные яйца создают сложный и гармоничный букет, который заслуженно носит свое громкое название. Это блюдо станет открытием праздника.

Вам понадобится: 400 г говяжьей или куриной печени (отварить или обжарить и мелко нарезать), 2 луковицы и 2 моркови (мелко нарезать, обжарить вместе до мягкости), 3 маринованных огурца (натереть на терке и отжать лишний сок), 4 вареных яйца (натереть), 150 г твердого сыра (натереть), майонез. Салат собирается в два цикла слоев. На дно блюда выложите половину печени, слегка смажьте майонезом. Далее слои: половина жареных лука с морковью, половина тертых огурцов, половина яиц (каждый слой слегка промазывайте). Затем повторите всю последовательность еще раз: оставшаяся печень, овощи, огурцы и яйца. Верхний слой из яиц обильно покройте тертым сыром. Дайте салату настояться в холодильнике 3–4 часа.

