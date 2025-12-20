Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 15:15

Достаю банку маринованных огурцов и готовлю чудо-салат «Фантастика» на Новый год: просто балдеж

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Каждое 31 декабря достаю банку маринованный огурцов и готовлю чудо-салат «Фантастика» на Новый год. Вкус — просто балдеж.

Салат получается невероятно насыщенным: нежная печень, сладковатые тушеные овощи, пикантные огурцы и сливочные яйца создают сложный и гармоничный букет, который заслуженно носит свое громкое название. Это блюдо станет открытием праздника.

Вам понадобится: 400 г говяжьей или куриной печени (отварить или обжарить и мелко нарезать), 2 луковицы и 2 моркови (мелко нарезать, обжарить вместе до мягкости), 3 маринованных огурца (натереть на терке и отжать лишний сок), 4 вареных яйца (натереть), 150 г твердого сыра (натереть), майонез. Салат собирается в два цикла слоев. На дно блюда выложите половину печени, слегка смажьте майонезом. Далее слои: половина жареных лука с морковью, половина тертых огурцов, половина яиц (каждый слой слегка промазывайте). Затем повторите всю последовательность еще раз: оставшаяся печень, овощи, огурцы и яйца. Верхний слой из яиц обильно покройте тертым сыром. Дайте салату настояться в холодильнике 3–4 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Сосновая шишка» с курицей и миндалем: красивый вид и незабываемые вкусовые ощущения.

Проверено редакцией
Читайте также
Стакан кефира мешаю с мукой и пеку уютные индийские лепешки: семья съедает вместо хлеба
Общество
Стакан кефира мешаю с мукой и пеку уютные индийские лепешки: семья съедает вместо хлеба
Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне
Общество
Превращаю чечевицу в наваристую похлебку — томлю с беконом и овощами для насыщенного вкуса как в деревне
Салат винегрет теперь по-скандинавски. Добавляю два новых ингредиента — получается сытное чудо
Общество
Салат винегрет теперь по-скандинавски. Добавляю два новых ингредиента — получается сытное чудо
Шведская классика на русский лад. Готовлю салат «Юллемат»: новогодний must-have из 5 ингредиентов
Общество
Шведская классика на русский лад. Готовлю салат «Юллемат»: новогодний must-have из 5 ингредиентов
Британец спел 684 рождественских хита и установил мировой рекорд
Великобритания
Британец спел 684 рождественских хита и установил мировой рекорд
рецепты
салаты
Новый год
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новые «Папины дочки», слухи о романе с Арзамасовой: как живет актер Бледный
Германию охватил кризис недоверия к правительству Мерца
Раскрыто, какой подарок сделал пятилетний мальчик Путину
«Никуда не делся»: стало известно о встречах Ермака и Зеленского под Киевом
ВСУ начали морить голодом 800 мирных жителей
Стало известно, почему Зеленский медлит с поисками замены Ермаку
В МИД сообщили о сроках «Нюрнбергского процесса» над Зеленским
Подросток на авто сбил школьницу, перебегавшую дорогу
Елка-«Франкенштейн» появилась в российском городе
В Совфеде ответили, как следует наказать владельцев «Миротворца»
Какие термины из Древней Греции и Рима мы используем каждый день
«Буквально уничтожали»: Захарова разнесла стратегию Запада в Арктике
Американист раскрыл важную деталь переговоров США и России во Флориде
Верблюд ударил женщину в лицо во время службы в церкви
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 20 декабря, фото, видео
Разработчик из Microsoft променял клавиатуру на метлу
Петербуржца задержали за избиение трех женщин
«Затравили»: в МИД сообщили о зверствах ВСУ в Курской области
Захарова призналась, что следит за судьбой пекарни «Машенька»
Посольство Польши в Брюсселе облили красной краской
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.