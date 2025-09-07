Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 03:31

Посадил в сентябре — получил куст цветов в июне: просто киньте семена

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник при сентябрьской посадке уже к следующему июню превращается в мощный пышный куст высотой до 1,5 метра с роскошными свечевидными соцветиями. Просто киньте семена на клумбу.

Люпин идеален для осенней посадки. Его секрет в стремительном развитии стержневой корневой системы, которая уходит глубоко в почву, обеспечивая растение влагой и питанием даже в засуху. Посадил в сентябре — получил куст цветов в июне. Раскидайте семена на солнечном месте с рыхлой почвой, присыпьте их землей или высадите деленки с корневой шейкой на уровне грунта — и до зимы он успеет укорениться.

Весной куст начнет активный рост, а в июне выпустит эффектные синие, розовые, белые или двухцветные соцветия, которые будут цвести волнами до сентября. Люпин не требует подкормок (сам обогащает почву азотом), подавляет сорняки и устойчив к болезням.

Ранее был назван многолетник, который гарантированно взойдет после осеннего посева и зацветет в первый год.

многолетники
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
