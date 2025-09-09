Легендарный филолог умерла в возрасте 102 лет Российский ученый-филолог Аза Тахо-Годи скончалась на 103-м году жизни

Известный российский филолог и исследовательница творчества Алексея Лосева Аза Тахо-Годи скончалась на 103-м году жизни, сообщил Русский ПЕН-центр, членом которого являлась ученый. Тахо-Годи была не только соратницей, но и супругой выдающегося философа, посвятившей жизнь сохранению его наследия.

Русский ПЕН-центр и «Дом А. Ф. Лосева» с глубоким прискорбием сообщают о том, что 8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи, — указано в сообщении.

Причиной смерти стала длительная болезнь женщины. Дата и место прощания пока не уточняется. После смерти Лосева в 1990 году ученый основала культурно-просветительское общество «Лосевские беседы», а в 2004 году по ее инициативе была открыта Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», основу фонда которой составило личное книжное собрание философа.

Аза Тахо-Годи была удостоена звания заслуженного деятеля науки РФ и заслуженного профессора МГУ. Ее вклад в сохранение философского наследия отмечен государственными и церковными наградами, включая орден Почета и орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

