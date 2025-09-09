Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 01:59

Легендарный филолог умерла в возрасте 102 лет

Российский ученый-филолог Аза Тахо-Годи скончалась на 103-м году жизни

Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look

Известный российский филолог и исследовательница творчества Алексея Лосева Аза Тахо-Годи скончалась на 103-м году жизни, сообщил Русский ПЕН-центр, членом которого являлась ученый. Тахо-Годи была не только соратницей, но и супругой выдающегося философа, посвятившей жизнь сохранению его наследия.

Русский ПЕН-центр и «Дом А. Ф. Лосева» с глубоким прискорбием сообщают о том, что 8 сентября после продолжительной болезни на 103-м году жизни скончалась старейший член Русского ПЕН-центра, соратница и хранительница творческого и духовного наследия Алексея Федоровича Лосева Аза Алибековна Тахо-Годи, — указано в сообщении.

Причиной смерти стала длительная болезнь женщины. Дата и место прощания пока не уточняется. После смерти Лосева в 1990 году ученый основала культурно-просветительское общество «Лосевские беседы», а в 2004 году по ее инициативе была открыта Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», основу фонда которой составило личное книжное собрание философа.

Аза Тахо-Годи была удостоена звания заслуженного деятеля науки РФ и заслуженного профессора МГУ. Ее вклад в сохранение философского наследия отмечен государственными и церковными наградами, включая орден Почета и орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени.

Ранее сообщалось о смерти Елены Липцер, которая была адвокатом по громкому делу российской нефтяной компании ЮКОС. Женщина ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 58 лет.

смерти
филологи
болезни
прощание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украину уличили в негласном использовании российских ресурсов
Названы витамины и минералы, снижающие уровень холестерина
«Печатаю криво»: Симоньян вышла на связь после проведенной операции
В ГД объяснили даты и принципы индексации пенсий в 2026 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 сентября, грибки во главе
300 тысяч за мучения: как пассажиру поезда и самолета отсудить компенсацию
SHOT: жители Сочи сообщили о взрывах
Симоньян провели операцию из-за страшной болезни: как прошла, что известно
Песков озвучил, когда Путин уйдет в отпуск
Россиянкам назвали святых, кому можно молиться ради удачного замужества
Немецкий оборонный концерн даст Украине системы для борьбы с дронами
Хотел убивать по 20 человек в день: маньяк-красавчик 3 года кошмарил Москву
Легендарный филолог умерла в возрасте 102 лет
Долги, звездная болезнь, страшное ДТП: куда пропала Лада Дэнс
Временный запрет на пролет самолетов введен в российском аэропорту
Житель Попасной спас свою жену от атаки украинских сил
Трамп назвал виноватых в убийстве украинки в американском городе Шарлотт
Суды за миллиарды, наркотики: как живут жены, любовницы и дети Березовского
США встали на сторону России по вопросу дискриминации со стороны Украины
Приметы 9 сентября: что пророчат щуки, пауки и воробьи на Анфису Рябинницу
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.