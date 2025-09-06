Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 10:28

Скончалась адвокат по одному из самых громких дел 90-х годов

Адвокат по делу ЮКОСа Елена Липцер умерла в возрасте 58 лет

Елена Липцер Елена Липцер Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Умерла Елена Липцер, которая была адвокатом по громкому делу российской нефтяной компании ЮКОС. Также она является матерью юриста Алексея Липцера, защищавшего в суде блогера Алексея Навального. Как рассказали в беседе с РБК родственники скончавшейся, женщина ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 58 лет.

Информацию о смерти также подтвердил директор коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. По его словам, коллеги и близкие скорбят о потере представительницы адвокатского сообщества. О дате и месте прощания информации не поступало.

Липцер присоединилась к команде защитников экс-главы холдинга «Менатеп» Платона Лебедева по делу ЮКОСа в 2003 году. В 2005 году Лебедев и основатель компании Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получили по девять лет колонии по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, хищении чужого имущества и подделке документов. Ходорковского помиловали в 2013 году, а Лебедев вышел из колонии в январе 2014 года.

Ранее сообщалось, что в суд Москвы поступил иск Федеральной службы судебных приставов к Ходорковскому и Лебедеву с требованием о взыскании их имущества, которое сейчас находится у третьих лиц. В частности, заявитель ходатайствует о передаче в государственную собственность земельного участка, принадлежащего Ходорковскому.

адвокаты
смерти
уголовные дела
юристы
