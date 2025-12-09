Адвокат дала совет, как правильно говорить «нет»

ТИЭФ'25
09 декабря 2025

Адвокат Денисова призвала смотреть в глаза собеседнику при желании сказать «нет»

Прямой взгляд в глаза собеседника поможет правильно сказать человеку «нет», заявила NEWS.ru председатель Московской коллегии адвокатов «Абсолют», эксперт по кинетике Полина Денисова. По ее словам, обычно люди сосредотачиваются на интонации, забывая о невербальных сигналах.

Часто, когда мы говорим «нет», мы уделяем много внимания интонации, но забываем о том, что четкость голосовой подачи зависит от языка тела и невербального проявления. Ваше «нет» звучит уверенно только тогда, когда тело приняло такую же позицию. Если вы находитесь в живой коммуникации, важно, чтобы была четкая опора. Итак, ноги на ширине тазобедренного сустава, спина ровная и прямая, взгляд направлен на собеседника четко в глаза. Когда вы произносите «нет», вы жестом рук это подтверждаете, выстраивая между вами и собеседником дистанцию. Направляете ладонь на него, как будто отгораживаетесь, и говорите «нет». Больше ничего, и смотрите в глаза, — пояснила Денисова.

Она подчеркнула, что после этого важно сохранять молчание и непрерывный зрительный контакт. Также, по словам адвоката, вместо категоричного «нет» можно использовать фразы вроде «не сейчас» или «в другой раз», однако они обязательно должны подкрепляться уверенной невербальной коммуникацией.

После вашего «нет» человек начинает смущаться и говорит что-то, а вы не должны дальше произносить ни слова. Следует продолжать держать зрительный контакт. После этого человек говорит: «Я все понял», но нужно обязательно понимать, в какой ситуации четкое «нет» и жесткий отказ уместны, а в какой это необходимо нивелировать. Например, в общении с противоположным полом или когда не хочется обидеть человека. То есть это «нет» можно завуалировать, но сделать это с очень четким посылом. Например: «Не сейчас», «Я сейчас не готов», «В другой раз», «Как-нибудь позже». Но это должно поддерживаться невербальным посылом, — резюмировала Денисова.

Ранее психолог Евгения Александрова заявила, что научиться говорить «нет» можно, полюбив себя. По ее словам, таким образом появляется уверенность и отпадает потребность оправдывать свои решения. Она добавила, что отказывать следует твердо и не отдавать инициативу собеседнику.

