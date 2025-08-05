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05 августа 2025 в 04:40

Психолог объяснила, как женщинам научиться говорить «нет»

Психолог Александрова посоветовала полюбить себя, чтобы научиться говорить «нет»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы научиться говорить «нет», необходимо полюбить себя, заявила NEWS.ru психолог Евгения Александрова. По ее словам, таким образом появляется уверенность и отпадает потребность оправдывать свои решения. Психолог добавила, что отказывать следует твердо и не отдавать инициативу собеседнику.

Многие женщины признаются, что им трудно отказывать. Нет универсальных советов, однако есть два ключевых шага: во-первых, полюбить себя. Когда у человека есть внутренний стержень и принятие, отпадает потребность оправдываться за свои решения. Во-вторых, говорить «нет» нужно твердо и спокойно. Без объяснений и попыток смягчить отказ. Как только после «нет» следует «потому что», вы отдаете инициативу другому человеку, появляется пространство для манипуляции, — сказала Александрова.

Она объяснила, что за неспособностью отказать чаще всего стоит страх показаться грубой, потерять расположение близких или столкнуться с осуждением. По словам Александровой, подобное поведение зачастую формируется в детстве, когда девочек учат быть хорошими.

Все хорошие девочки в итоге оказываются глубоко неудовлетворенными. Они не умеют ставить себя на первое место. Отказ — это не эгоизм, а показатель зрелости и уважения к себе. Женщина, которая способна отказать без чувства вины, не теряет, а, напротив, укрепляет свое достоинство, — добавила Александрова.

Она отметила, что здоровые отношения не могут строиться на жертвенности и отказе от своих интересов ради другого человека. Психолог подчеркнула, что уверенные в себе женщины, которые умеют отказывать, вызывают уважение.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева заявила, что кандидатам на работу следует заранее проигрывать в голове сценарий собеседования, чтобы повысить уверенность. По ее словам, такой подход также позволяет снизить стресс перед встречей с работодателем.

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